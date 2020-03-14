 Франція проводить місцеві вибори на тлі боротьби з поширенням коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2020

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Новини

Франція проводить місцеві вибори на тлі боротьби з поширенням коронавірусу

У Франції відбуваються місцеві вибори на тлі запровадження більш жорстких заходів з протидії COVID-19.

Через коронавірус у Франції просять брати з собою на вибори власні ручки

Через коронавірус у Франції просять брати з собою на вибори власні ручки

У Франції у неділю, 15 березня, на тлі жорстких заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції відбувається перший тур місцевих виборів. Взяти участь у виборах запрошено близько 47,7 мільйона людей.

З огляду на зростання кількості хворих на COVID-19 чимало політиків закликали перенести вибори на пізніший термін. Однак прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп наголосив, що немає великих побоювань ризику інфікування в разі дотримання правил безпеки та профілактичних заходів.

Тому уряд рекомендує громадянам брати з собою на виборчі дільниці власні ручки для заповнення бюлетенів. Також дозволяється приходити у захисних масках, якщо це не заважає ідентифікувати особу. Лише коли це не є можливим, маску доведеться зняти, аби підтвердити особу.

Спостерігачі вважають місцеві вибори у Франції вотумом довіри Еммануелю Макрону

Спостерігачі вважають місцеві вибори у Франції вотумом довіри Еммануелю Макрону

Попри це на виборчих дільницях очікується низька явка. При цьому спостерігачі розглядають ці вибори не лише у зрізі місцевої політики, але й як вотум довіри до президента Франції Еммануеля Макрона.

Нові заходи проти коронавірусу у Франції

Попри заклик йти на вибори Філіпп у своїй заяві, оголошеній цієї суботи, назвав заходи з протидії поширенню хвороби COVID-19 у країні такими, що зазнали невдачі, адже кількість інфікованих знову значно зросла.

Через це прем'єр оголосив про "третю фазу" у зусиллях з боротьби проти поширення коронавірусу. Вона означатиме, що відкритими залишатимуться лише критично необхідні для життя заклади на кшталт продуктових магазинів, банків, заправок та аптек. Опівночі у Парижі були зачинені численні бари, процес закриття яких контролювався поліцією.

  • Молода людина в захисній масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

  • Італійський військовослужбовець зупиняє машину для контролю

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

  • Статуя Свободи

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

Що відбувається в країнах, охоплених пандемією SARS-CoV-2, як влада і жителі намагаються боротися з поширенням коронавірусу - у фотогалереї DW. (12.03.2020)  

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