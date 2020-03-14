Франція проводить місцеві вибори на тлі боротьби з поширенням коронавірусу

У Франції у неділю, 15 березня, на тлі жорстких заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції відбувається перший тур місцевих виборів. Взяти участь у виборах запрошено близько 47,7 мільйона людей.

З огляду на зростання кількості хворих на COVID-19 чимало політиків закликали перенести вибори на пізніший термін. Однак прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп наголосив, що немає великих побоювань ризику інфікування в разі дотримання правил безпеки та профілактичних заходів.

Тому уряд рекомендує громадянам брати з собою на виборчі дільниці власні ручки для заповнення бюлетенів. Також дозволяється приходити у захисних масках, якщо це не заважає ідентифікувати особу. Лише коли це не є можливим, маску доведеться зняти, аби підтвердити особу.

Спостерігачі вважають місцеві вибори у Франції вотумом довіри Еммануелю Макрону

Попри це на виборчих дільницях очікується низька явка. При цьому спостерігачі розглядають ці вибори не лише у зрізі місцевої політики, але й як вотум довіри до президента Франції Еммануеля Макрона.

Нові заходи проти коронавірусу у Франції

Попри заклик йти на вибори Філіпп у своїй заяві, оголошеній цієї суботи, назвав заходи з протидії поширенню хвороби COVID-19 у країні такими, що зазнали невдачі, адже кількість інфікованих знову значно зросла.

Через це прем'єр оголосив про "третю фазу" у зусиллях з боротьби проти поширення коронавірусу. Вона означатиме, що відкритими залишатимуться лише критично необхідні для життя заклади на кшталт продуктових магазинів, банків, заправок та аптек. Опівночі у Парижі були зачинені численні бари, процес закриття яких контролювався поліцією.