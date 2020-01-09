Попри протести: парламент Франції ухвалив пенсійну реформу Макрона

Закон щодо реалізації суперечливої пенсійної реформи президента Франції Еммануеля Макрона ухвалений нижньою палатою парламенту Франції ввечері у вівторок, 3 березня. Перед цим законодавці відхилили запропоновані опозицією дві резолюції щодо недовіри уряду.

Спікер Національних зборів Рішар Ферран оголосив, що після провалу голосувань щодо оголошення недовіри уряду закон про створення єдиної національної пенсійної системи вважається ухваленим, повідомляє агенція dpa. Тепер закон надійде до Сенату (верхньої палати парламенту), який контролюється консервативною опозицією. У випадку, якщо Сенат не затвердить закон, Національні збори мають право ухвалити остаточне рішення.

Пенсійна реформа у Франції

План пенсійної реформи Макрона передбачає створення єдиної національної пенсійної системи, що замінить понад 40 складних базових схем, що існують зараз. За цією системою, для отримання того чи іншого розміру пенсії після досягнення певного віку працівники повинні накопичувати бали протягом усього трудового життя.

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Ці плани викликали у грудні 2019 року і січні 2020 року масові протести і тривалі страйки всією країною. Різноманітні профспілки побоювалися, що робітникам доведеться тепер працювати довше. Залізничники протестували через позбавлення права дострокового виходу на пенсію, юристи виступали проти збільшення розміру пенсійних внесків, а вчителі критикували саму можливість зниження пенсій.