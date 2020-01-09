 Попри протести: парламент Франції ухвалив пенсійну реформу Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

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Новини

Попри протести: парламент Франції ухвалив пенсійну реформу Макрона

Плани президента Франції Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи викликали численні протести протести і масові страйки на транспорті.

Будівля Національних зборів у Парижі

Будівля Національних зборів у Парижі

Закон щодо реалізації суперечливої пенсійної реформи президента Франції Еммануеля Макрона ухвалений нижньою палатою парламенту Франції ввечері у вівторок, 3 березня. Перед цим законодавці відхилили запропоновані опозицією дві резолюції щодо недовіри уряду.

Спікер Національних зборів Рішар Ферран оголосив, що після провалу голосувань щодо оголошення недовіри уряду закон про створення єдиної національної пенсійної системи вважається ухваленим, повідомляє агенція dpa. Тепер закон надійде до Сенату (верхньої палати парламенту), який контролюється консервативною опозицією. У випадку, якщо Сенат не затвердить  закон, Національні збори мають право ухвалити остаточне рішення.

Пенсійна реформа у Франції

План пенсійної реформи Макрона передбачає створення єдиної національної пенсійної системи, що замінить понад 40 складних базових схем, що існують зараз. За цією системою, для отримання того чи іншого розміру пенсії після досягнення певного віку працівники повинні накопичувати бали протягом усього трудового життя.

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Ці плани викликали у грудні 2019 року і січні 2020 року масові протести і тривалі страйки всією країною. Різноманітні профспілки побоювалися, що робітникам доведеться тепер працювати довше. Залізничники протестували через позбавлення права дострокового виходу на пенсію, юристи виступали проти збільшення розміру пенсійних внесків, а вчителі критикували саму можливість зниження пенсій. 

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Страйк у Франції спричинив транспортний колапс

Якщо французький уряд не скасує заплановану пенсійну реформу, обмеження у русі транспорту триватимуть і на різдвяні свята. Здійснити заплановані подорожі зможе лише половина пасажирів, попереджає залізниця. (14.12.2019)  

Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих

Під час протестів у Парижі знов стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Демонстранти намагались увірватися до театру, де перебував президент. (19.01.2020)  

Уряд Франції готовий відмовитися від підвищення пенсійного віку

У відповідь на численні акції протесту уряд Франції заявив про готовність поки що відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи. (11.01.2020)  

Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

Уряд Франції схвалив законопроєкт щодо пенсійної реформи попри чергові масові протести та тривалий страйк. 24 січня в акціях протесту взяли участь, за даними МВС країни, до 250 тисяч людей. (24.01.2020)  

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Під час протестів у Парижі знов стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Демонстранти намагались увірватися до театру, де перебував президент.

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У Парижі майже не працює метрополітен, ходить лише кожен третій із запланованих потягів TGV. До страйку проти пенсійної реформи уряду приєдналися також працівники Паризької опери.

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