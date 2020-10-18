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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франкфуртський книжковий ярмарок". Франкфуртський книжковий ярмарок – найбільший книжковий ярмарок у світі.
Франкфуртський книжковий ярмарок проводиться щороку в жовтні в німецькому місті Франкфурт-на-Майні. Франкфуртський книжковий ярмарок було засновано 1949 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Німеччині дітям не бояться розповідати про різні родини, про ЛГБТ пари тощо. А авторам книжок про толерантність ніхто не погрожує. Такі книжки не просто популярні в ФРН, а ще і входять до навчальних програм в школах і дитсадках.