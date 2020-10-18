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Франкфуртський книжковий ярмарок

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франкфуртський книжковий ярмарок". Франкфуртський книжковий ярмарок – найбільший книжковий ярмарок у світі.

Франкфуртський книжковий ярмарок проводиться щороку в жовтні в німецькому місті Франкфурт-на-Майні. Франкфуртський книжковий ярмарок було засновано 1949 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Штайнмаєр: Пандемія COVID-19 - тест для міжнародної солідарності

Штайнмаєр: Пандемія COVID-19 - тест для міжнародної солідарності 18.10.2020

У своїй промові з нагоди вручення Премії миру німецьких книготорговців президент Німеччини закликав світ до справедливого розподілу вакцини від коронавірусу.
Розпочався найбільший у світі книжковий ярмарок

Розпочався найбільший у світі книжковий ярмарок 14.10.2020

Розпочався Франкфуртський книжковий ярмарок, який цього року проходитиме виключно в онлайн-режимі і без книжок на стендах.

На найбільшому у світі книжковому ярмарку книжок цього року не буде

На найбільшому у світі книжковому ярмарку книжок цього року не буде 13.10.2020

14 жовтня починається Франкфуртський книжковий ярмарок. Його дирекція вирішила, що в павільйонах цього року книжок не виставлятимуть. Але ярмарок все таки відбудеться. Яким чином?
Олег Сенцов створить громадську організацію

Олег Сенцов створить громадську організацію 22.10.2019

Олег Сенцов зазначив, що час зацікавленості ним триватиме недовго, а його поїздки треба зробити більш професійними. Можливо, він створить фонд власного імені.
Один з найбільших у світі: цікаві факти про книжковий ринок Німеччини

Один з найбільших у світі: цікаві факти про книжковий ринок Німеччини 16.10.2019

Німецький книжковий ринок належить до найбільших у світі. За оборотом він випереджає у Німеччині і кіно, і музику, і навіть індустрію комп'ютерних ігор. Недарма Франкфуртський книжковий ярмарок є найбільшим на планеті.
У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок

У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок 16.10.2019

Особливу увагу на цьогорічному Франкфуртському книжковому ярмарку приділять норвезькій літературі за новим формам оповідання. Україну на заході представлятимуть Олег Сенцов, Сергій Жадан та Юрій Андрухович.
Премію миру німецьких книготорговців вручено дослідникам культурної пам'яті

Премію миру німецьких книготорговців вручено дослідникам культурної пам'яті 14.10.2018

Алейда і Ян Ассман - відомі німецькі історики і культурологи. Вони заклали основу того, "як сучасне суспільство може вчитися у минулого", зазначили в Асоціації німецьких книготорговців.
На Франкфуртському ярмарку пройшли читання творів Олега Сенцова

На Франкфуртському ярмарку пройшли читання творів Олега Сенцова 13.10.2018

Учасники читань #SaveOlegSentsov по черзі прочитали англійською та німецькою мовами чотири автобіографічні оповідання українського режисера Олега Сенцова, після чого провели акцію протесту біля російського стенду.
Книжковий ярмарок у Франкфурті: як грузини завойовують серця читачів у Німеччині

Книжковий ярмарок у Франкфурті: як грузини завойовують серця читачів у Німеччині 11.10.2018

Гостя цьогорічного Франкфуртського книжкового ярмарку - Грузія. Ця маленька кавказька країна прагне привернути увагу до себе, своєї непростої історії і, звісно ж, літератури.
Франкфуртський книжковий ярмарок відкрив двері для фахівців

Франкфуртський книжковий ярмарок відкрив двері для фахівців 10.10.2018

У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок, проте в перші два дні його можуть відвідати лише фахівці. Напередодні увечері відбулося урочисте відкриття, в якому взяла участь глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

Як без скандалів німці вчать дітей толерантності (16.10.2017) 16.10.2017

У Німеччині дітям не бояться розповідати про різні родини, про ЛГБТ пари тощо. А авторам книжок про толерантність ніхто не погрожує. Такі книжки не просто популярні в ФРН, а ще і входять до навчальних програм в школах і дитсадках.

Як Меркель і Макрон стали "першодрукарями"? (11.10.2017) 11.10.2017

У Франкфурті відкрився найбільший у світі книжковий ярмарок. Цьогоріч Франція - почесний гість. На відкритті Анґела Меркель та Еммануель Макрон вчилися друкувати. Як - дивіться далі.
Меркель і Макрон відкрили найбільший книжковий ярмарок світу у Франкфурті-на-Майні

Меркель і Макрон відкрили найбільший книжковий ярмарок світу у Франкфурті-на-Майні 10.10.2017

Цьогоріч Франція є почесним гостем Франкфуртського книжкового ярмарку, на якому очікується близько 278 тисяч відвідувачів.

Борис Ложкін: Україну за два роки не змінити

Борис Ложкін: Україну за два роки не змінити 24.10.2016

Колишній голова адміністрації президента України Борис Ложкін днями презентував на Франкфуртському книжковому ярмарку німецький переклад своєї книжки "Четверта республіка". Інтерв'ю DW з автором.
Десять світових зірок на книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні

Десять світових зірок на книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні 22.10.2016

DW представляє десятьох знаменитостей, які завітали на книжковий ярмарок у Франкфурті-на-Майні із інших країн. При чому - не лише зі світу літератури.

Цифрові новинки Франкфуртського книжкового ярмарку (21.10.2016) 21.10.2016

Віртуальна реальність, мобільні додатки та електронні книжки - у трендах найбільшого у світі книжкового ярмарку, що триває у Франкфурті до неділі, 23 жовтня.
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