Франкфуртський книжковий ярмарок

Як без скандалів німці вчать дітей толерантності (16.10.2017)

У Німеччині дітям не бояться розповідати про різні родини, про ЛГБТ пари тощо. А авторам книжок про толерантність ніхто не погрожує. Такі книжки не просто популярні в ФРН, а ще і входять до навчальних програм в школах і дитсадках.