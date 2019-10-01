 ″Формула Штайнмаєра″: капітуляція Києва чи шанс на завершення війни на Донбасі? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.10.2019

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Україна

"Формула Штайнмаєра": капітуляція Києва чи шанс на завершення війни на Донбасі?

Україна погодила "формулу Штайнмаєра", за якою на Донбасі мають пройти вибори, після чого регіон отримає особливий статус. Зеленський переконує, що формула - "не страшилка".

Володимир Зеленський і Леонід Кучма (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма (фото з архіву)

Офіційний Київ погодив так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі як умову надання йому особливого статусу, повідомив увечері вівторка, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський. В Україні не вщухають дискусії про те, чи відповідає цей крок інтересам України і чи стане він шансом на припинення війни на Донбасі. Основні реакції - в огляді DW.

"Ніякої капітуляції"

"Це одне-два речення, ось і все. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені згідно Конституції і законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів", - пояснив Володимир Зеленський. Він закликав українців не боятися цієї "найбільшої страшилки останніх тижнів".

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Що таке "формула Штайнмаєра", чому на ній наполягає Росія, чого побоюється Україна,і як "формулу" оцінюють експерти з країн "нормандської четвірки" - з'ясовувала DW. (20.09.2019)

Узгодження Україною "формули Штайнмаєра" відкриває двері до проведення саміту "нормандської четвірки" та подальшої реалізації Мінських угод, заявив очільник німецького МЗС Гайко Маас. (01.10.2019)

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді України вважає, що, погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна потрапила в пастку Кремля. Партії "Голос" та "Батьківщина" вимагають від президента України пояснень. (01.10.2019)

При цьому президент запевнив, що "ніяких виборів під дулами кулеметів не буде й не може бути". Президент нагадав, що існуючий закон про особливий статус Донбасу діє до кінця 2019 року, його замінить інший закон, який розроблятиме Верховна Рада. При цьому, за його словами, у новому законі "не буде перейдено жодної червоної лінії, саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції". При цьому президент не уточнив, про які саме "червоні лінії" він говорить.

Що таке "формула Штайнмаєра"

"Формула Штайнмаєра" стосується виконання одного з пунктів мінських домовленостей - визначення статусу Донбасу. Ще наприкінці 2015 року її запропонував тодішній глава міністерства закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), нині президент ФРН. Вона була задумана як певний компроміс у дискусіях щодо порядку виконання мінських угод. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. Під її контролем має відбутися і саме голосування.    

Умови формули в деталях ніде не прописані, що викликало подальші розбіжності в її тлумаченнях з боку Росії та України - і її фактичне заморожування. Нещодавно ж саме письмово зафіксувати "формулу Штайнмаєра" Кремль назвав умовою для проведення чергової зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Ольга Айвазовська представляла Україну на переговорах у Мінську з початку 2016-го до середини 2018 року

Ольга Айвазовська представляла Україну на переговорах у Мінську з початку 2016-го до середини 2018 року

Де у "формулі Штайнмаєра" Росія?

Ольга Айвазовська, яка з початку 2016-го до середини 2018 року представляла Київ у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську, каже, що з часу її роботи формула обросла кількома важливими уточненнями. Зокрема про те, що ОБСЄ має видати фінальний звіт про відповідність виборів на Донбасі законам України та міжнародним стандартам, який готується протягом восьми тижнів. На її думку, це добре, оскільки раніше ішлося про оцінку вже на наступний день після голосування.

"Але у цій формулі до цих пір немає відповіді на ключове запитання: а що буде, якщо ОБСЄ не визнає вибори на Донбасі такими, що відповідають міжнародним стандартам? Що буде робити Україна? А якщо трактування безпеки у кожної сторони буде різне?" - зазначає у розмові з DW Ольга Айвазовська. На її думку, українська сторона має наполягати на тому, що безпека - це не лише демілітаризація регіону, а й повернення ЗМІ на окуповані території, фінансування виборів з держбюджету, відновлення українського судочинства та банківської системи, повернення українських партій, які повинні брати участь у виборах на Донбасі.

"Немає відповідей на те, чи можна вибори організувати за міжнародними стандартами. І головне, де у "формулі Штайнмаєра" Росія? Всі зобов'язання покладаються лише на Україну. Росія лише нав'язує свій сценарій і вимагає відповідальності України", - вважає Айвазовська. На її думку, погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна може заплатити занадто високу ціну за проведення чергової зустрічі у "норманському форматі".

Із критикою кроку Києва виступив і інший колишній представник у політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний. Він закликав Зеленського не схвалювати "формулу Штайнмаєра", адже це, на його думку, - шлях до війни, а не до миру. "Найстрашніше те, що Україна пішла за сценарієм Кремля. Не йдеться про вирішення безпекового блоку, а йдеться про вибори, тобто про легітимізацію сьогоднішньої влади на окупованій території", - вважає Безсмертний.

Дивитись відео 14:27

Не треба дурити людей, що ось-ось вирішимо ситуацію на Донбасі - Роман Безсмертний

На його переконання, якщо вибори на Донбасі будуть проведені, Україна отримає "ще одне Придністров'я". "Особливість ситуації полягає в тому, що цей конфлікт не заморозиш, бо постачання зброї з сусідньої РФ йде регулярно. Усередині України можна прогнозувати загострення ситуації, але ніхто не знає, чим може закінчитися цей конфлікт", - зазначає колишній представник Києва в ТКГ.

"Рух у напрямку припинення кровопролиття"

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що після згоди Києва на "формулу Штайнмаєра" Україну змусять сісти за стіл переговорів з ватажками так званих "ЛНР/ДНР". "Все йде за сценарієм Москви. Завдяки цій формулі вона переходить у статус посередника, адже про агресію Росії вже не йдеться. Вона тепер "миротворець", який допомагає вирішити внутрішній конфлікт в Україні. Тому переговори треба буде вести з її посіпаками з "ЛНР/ДНР", - припускає Гончар. При цьому він не виключає, що Німеччина та Франція педалюють цей процес, аби якомога швидше зняти санкції з Росії. У МЗС ФРН уже привітали узгодження "формули Штайнмаєра". 

Заяву Володимира Зеленського про погодження формули розкритикували парламентські фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина". Вони очікують звіту президента у Верховній Раді з цього питання.

Натомість депутат із фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вважає, що українська сторона гідно відстоює свою позицію на переговорах у Мінську. "Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати мінські домовленості", - написав Яременко на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що жодного документа на засіданні ТГК не було підписано, а все інше - предмет для переговорів.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" також привітала погодження "формули Штайнмаєра". "Досягнення домовленостей з розведення сил, узгодження підходів до організації виборчого процесу на Донбасі на підставі пропозицій європейських країн-гарантів, відомих як "формула Штайнмаєра", це те, чого чекала Україна з 2016 року. Але не могла отримати через безвідповідальність і політичний егоїзм минулого керівництва України", - говориться в заяві партії.

Дивитись відео 03:53

Формули Штайнмаєра, Зеленського і Москви: як досягти миру на Донбасі

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Золоте: занепад, шахти та війна

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW. (27.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Формули Штайнмаєра, Зеленського і Москви: як досягти миру на Донбасі  

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Володимир Зеленський і Леонід Кучма (фото з архіву)

"Формула Штайнмаєра": капітуляція чи шанс на кінець війни?

Київ погодив "формулу Штайнмаєра" щодо особливого статусу і виборів на Донбасі. DW зібрала основні реакції в Україні.  

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