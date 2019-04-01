 Феномен Зеленського: шоумен об′єднав Україну? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.04.2019

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Україна

Феномен Зеленського: шоумен об'єднав Україну?

Володимир Зеленський об'єднав Україну в протесті проти нинішніх політиків. Як свідчать дані про підрахунок голосів, що надходять з ЦВК, він лідирує в більшості регіонів.

За Володимира Зеленського проголосувало багато молоді, кажуть соціологи

За Володимира Зеленського проголосувало багато молоді, кажуть соціологи

У 19 з 24 областей України та в Києві виборці підтримали саме шоумена Володимира Зеленського. Про що свідчатьпопередні дані Центральної виборчої комісії (ЦВК).  На момент опрацювання 88 відсотків електронних протоколів за нього проголосувало 30,28 відсотка виборців. Нинішній президент Петро Порошенко набрав лише 16,01 відсоток голосів і лідирує тільки в двох областях: Львівській та Тернопільській. У Донецькій та Луганській областях - за винятком окупованих територій - перемагає кандидат-самовисуванець, колишній член Партії регіонів Юрій Бойко.

Виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук вважає, що це відповідь суспільства діючому президенту, який за п'ять років при владі так і не зміг налагодити діалог з цим суспільством та не виконав своїх обіцянок. "Зеленський справді зараз об'єднав країну. Ще з Майдана залишається суспільний запит на чесну владу та рівність усіх у системі права. Своїм брендом "Слуга народу" він влучно потрапив у цей суспільний запит", - вважає Конончук. Водночас експертка зауважує, що "Слуга народу" - це чергова популістська стратегія, яка повторює світовий тренд - прихід до влади популістів.

Молодь прийшла і проголосувала за свого

Найбільший вплив на результат цих виборів відіграла молодь, кажуть соціологи. Попри те, що більшість аналітиків не очікували високої активності молодих виборців на вибори, однак вони прийшли й проголосували за свого кандидата.

"Всі очікували, що молоді прийде набагато менше, однак їх прийшло достатньо, аби Зеленський виграв у першому турі. У них був чітко визначений кандидат, тому маємо саме такі результати", - сказав DW Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, однієї з трьох компаній, які  31 березня  проводили Національний екзит-пол. 

"Якби активність виборців була низькою, то в другий тур мала б шанс потрапити Юлія Тимошенко. Однак вийшло інакше", - зазначив Паніотто. За даними ЦВК, у неділю проголосувало понад 63 відсотки виборців. Паніотто додав, що в голосуванні взяла участь приблизно однакова кількість жінок та чоловіків.

За кордоном без сюрпризів

Разом з тим, Петра Порошенка підтримало більшість  українців за кордоном. Згідно з підрахунком голосів у межах закордонного виборчого округу, на момент опрацювання понад 98 відсотків протоколів чинного президента України підтримали майже 38,6 відсотка виборців. Володимир Зеленський у закордонному виборчому округу заручився підтримкою 26,14 відсотка виборців.

Такий результат Світлана Конончук вважає очікуваним, оскільки закордонні українці бачать переваги слідуванню європейським цінностям та західному способу життя й асоціюють це з Петром Порошенком, який зробив ставку саме на співпрацю з ЄС та НАТО. "Люди хочуть, аби Україна рухалася у векторі тих країн, де вони тимчасово перебувають чи живуть", - каже експертка. Разом з тим вона зауважує, якби українці в Росії мали змогу проголосувати, то результати виборів у закордонному окрузі були б іншими.

 Армія голосувала не лояльно

Натомість найбільшою загадкою було, як проголосують військові, зокрема, на сході України. Вони вибирали президента та свого головокомандувача на спецдільницях. Загалом таких дільниць було 79 у районі Операцій об'єднаних сил (ООС) на Донбасі та один на Яворівському полігоні у Львівській області. Володимир Паніотто пояснює, що через специфіку своєї роботи військові не потрапляли в дослідження соціологів. Окрім цього, національний екзит-пол не проводився на цих спецдільницях, тому навіть прогнозних результатів, як проголосує армія ні в кого не було.

Нині в ЦВК заявляють, що в зоні проведення ООС розподіл голосів на виборах президента України можна порівнювати з даними по країні. "Усі дільниці, розташовані в зоні розмежування, і спеціальні дільниці, організовані для військовослужбовців об'єднаних сил, уже проголосували, підрахунок голосів здійснено, й у більшості випадків результати передано. Нічого екстраординарного на цих дільницях немає. Є два безумовні лідери на цих дільницях, як і по всій Україні", - сказав заступник голови ЦВК Євген Радченко на брифінгу в понеділок. Офіційних даних, хто ж саме з кандидатів - Порошенко чи Зеленський - перемагає на спецдільницях, поки що нема.

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