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"Фейкові новини"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фейкові новини".

"Фейкові новини" - повністю або частково вигадана інформація про події, явища, певних осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фейк про українських біженців у ФРН: авторка каже, що її обдурили

Фейк про "українських біженців" у ФРН: авторка каже, що її обдурили 21.03.2022

Жінка, яка розповіла фейк про "українських біженців" у Німеччині, в новому відео у TikTok зізналася, що історія "виявилася неправдою". Поліція Бонна повідомила DW, що встановлює особу цієї жінки.

Фактчек: 5 фейків про війну в Україні (01.03.2022) 01.03.2022

Відтоді як Росія напала на Україну, тисячі фото і відео з полю бою заполонили інтернет. Але далеко не весь контент достовірний. Фейк-мейкери видають бажане за дійсність. Дивіться самі!
Євробачення: вживання наркотиків під час шоу - фейк

"Євробачення": вживання наркотиків під час шоу - фейк 25.05.2021

За даними організатора конкурсу, соліст італійського гурту Maneskin, який переміг на "Євробаченні" в Роттердамі, не вживав наркотиків під час шоу. Наступний конкурс відбудеться в Італії.
Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW

Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW 19.04.2021

У Росії повідомлення провідних політиків регулярно виставляються на платфомах накрутки лайків і репостів. DW з'ясувала, які акаунти там купують просування в соціальних мережах і скільки це коштує.
Київ спростував факт загибелі дитини від дій ЗСУ на Донеччині

Київ спростував факт загибелі дитини від дій ЗСУ на Донеччині 06.04.2021

Українська сторона спростовує загибель хлопчика в Олександрівському у Донецькій області внаслідок удару безпілотника ЗСУ. За даними свідків, дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

Центр протидії дезінформації: чого українцям варто повчитися в Європи (19.03.2021) 19.03.2021

Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків?

Фейк-ньюз у часи коронавірусу: чому люди вірять фальшивкам?

"Фейк-ньюз" у часи коронавірусу: чому люди вірять фальшивкам? 16.02.2021

Пандемія коронавірусу продемонструвала, що люди по всьому світу схильні вірити фальшивим новинам та теоріям змови. Які наукові пояснення цьому явищу? Про це DW розпитала вчених.

Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020) 15.04.2020

Коронавірус породив величезну кількість дезінформації та фейків. Найчастіше їх можна зустріти в соцмережах і месенджерах. Хибна інформація та теорії змови поширюються зі швидкістю світла.
Facebook видалив сотні сторінок, які маніпулювали громадською думкою в Україні

Facebook видалив сотні сторінок, які маніпулювали громадською думкою в Україні 17.09.2019

Видалені сторінки та групи були пов'язані з PR-компанією Pragmatico, з'ясували під час внутрішнього розслідування в Facebook. На їх рекламу було витрачено 1,6 мільйона доларів США.

Сенсаційне фото: собаки біжать по воді (26.06.2019) 26.06.2019

Це фото з Гренландії стало сенсацією у соцмережах. Мисливські собаки у прямому розумінні біжать по воді. Багато хто вирішив, що це - фейк, але фотограф присягається, що все чесно, і ця світлина - доказ кліматичних змін. Чому?

Як в Україні не потрапити на гачок соціологічних маніпуляцій

Як в Україні не потрапити на гачок соціологічних маніпуляцій 19.03.2019

Чим ближче вибори в Україні, тим більше соціологічних і рейтингових опитувань, які так чи інакше впливають на думку виборця. DW розпитала соціологів, як не потрапити в нечесну передвиборну "соціологічну пастку".
У РФ ухвалили закон про заборону поширення фейкової інформації

У РФ ухвалили закон про заборону поширення фейкової інформації 07.03.2019

Відповідний закон ухвалила Держдума РФ. За порушення норм закону передбачені штрафи від 30 тисяч до 1,5 мільйона російських рублів.
Facebook видалив сотні акаунтів російських тролів, понад сто - в Україні

Facebook видалив сотні акаунтів російських тролів, понад сто - в Україні 17.01.2019

Загалом видалено 107 створених у РФ сторінок Facebook, та 41 сторінку у Instagram, що діяли в Україні. Діяльність ще понад 360 акаунтів і сторінок була спрямована на інші країни Європи, Кавказу та Центральної Азії.

У Франції ухвалили закони проти фейкових новин

У Франції ухвалили закони проти фейкових новин 21.11.2018

Депутати Національних зборів Франції більшістю голосів затвердили законопроекти, які президент Макрон планує застосувати для боротьби з фейковими новинами.
Twitter видалив 10 тисяч профілів, що мали впливати на виборців у США

Twitter видалив 10 тисяч профілів, що мали впливати на виборців у США 03.11.2018

Компанія Twitter видалила понад 10 тисяч профілів, котрі провокували громадян США не йти на проміжні вибори до Конгресу.
Як заробляють на фейкових фото (відео)

Як заробляють на фейкових фото (відео) 08.08.2018

Фейкові фото стають дедалі більшою проблемою не лише для модельного бізнесу, але й у політиці для журналістів. Дивіться, як це працює.
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