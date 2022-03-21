"Фейкові новини"

Сенсаційне фото: собаки біжать по воді (26.06.2019)

Це фото з Гренландії стало сенсацією у соцмережах. Мисливські собаки у прямому розумінні біжать по воді. Багато хто вирішив, що це - фейк, але фотограф присягається, що все чесно, і ця світлина - доказ кліматичних змін. Чому?