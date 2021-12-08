У ЄС є згода виділити Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

У Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом. Про це кореспонденту DW заявили два високопосадових джерела у структурах ЄС у п'ятницю, 18 березня.

Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС обговорять це підвищення на своєму засіданні 21 березня, але цього дня вони не погодять його остаточно. Причина в тому, що Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу. У парламенті ФРН розгляд цього питання заплановано на середу, 23 березня. Для затвердження додаткових 500 мільйонів євро у ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів.

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"Ми очікуємо, що держави-члени ЄС цілковито визнають важливість продовження надання військової допомоги Україні. Ми очікуємо, що Рада ЄС дуже скоро погодить пропозицію верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики (Жозепа Борреля. - Ред.)", - заявив високопосадовець ЄС, маючи на увазі пропозицію, зроблену Боррелем на неформальному саміті Євросоюзу у Версалі, подвоїти військову допомогу Україні. "Рішення не буде ухвалено у понеділок (…) Але я думаю, що є політична згода, що нам треба зробити більше", - додав співрозмовник DW.

Ніхто не ставить під сумнів

"Жодна держава-член ЄС не ставить під сумнів потребу продовження військових поставок Україні. Щодо цього є цілковита політична єдність", - підтвердив другий високопосадовець Євросоюзу.

Як відомо, наприкінці лютогов ЄС вирішили виділити 500 мільйонів євро на надання ЗСУ летальної зброї та припасів у рамках європейського інструменту з підтримки миру (European Peace Facility). Це було перше таке рішення в історії Євросоюзу.

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За словами співрозмовника DW, спеціальний центр, створений у Брюсселі для координації військової допомоги Україні, отримав заявок від держав ЄС на суму, яка вже перевищила ці 500 мільйонів. Центр поки схвалив заявки на меншу суму, але високопосадовець ЄС очікує, що скоро всі кошти будуть вичерпані, тому потрібен наступний транш. Жодних деталей щодо військової допомоги Україні у Євросоюзі не розкривають з міркувань безпеки.