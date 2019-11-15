У ЄС розповіли, яких ще кроків для громадян на Донбасі очікують від Києва
Євросоюз вітає "сміливі" кроки України з реалізації мінських угод. Водночас у Брюсселі очікують від української влади додаткових кроків, які би полегшили життя людей на Донбасі.
20 листопада відкрили відбудований міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської
У Євросоюзі очікують від української влади кроків, які полегшать становище людей, котрих зачепив конфлікт на Донбасі. Про це заявив голова відділу з відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тіббельс на засіданні делегації Європарламенту з асоціації з Україною, яке відбулося у Брюсселі у четвер, 21 листопада, повідомляє кореспондент DW.
За словами Тіббельса, у Брюсселі бачать, що порушення припинення вогню на Донбасі продовжуються. Водночас у ЄС вказують на "обнадійливі" сигнали: обмін полоненими у вересні, розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, розмінування, а також завершення 20 листопада будівництва мосту через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській. "Це були сміливі кроки української сторони", - зауважив чиновник зовнішньополітичної служби ЄС. Він знову наголосив, що тепер Брюссель очікує від Росії "не менш значущих кроків для просування мінського процесу", їх Москва могла би здійснити вже на саміті "нормандської четвірки", запланованому на 9 грудня в Парижі.
ЄС готовий брати участь у відбудові Донбасу
Водночас у ЄС очікують від української влади нових кроків у контексті "інклюзивного" підходу до громадян України на території ОРДЛО, який задекларував президент країни Володимир Зеленський. "Ми думаємо, що ще є речі, які Україна може зробити. А саме, посилити підтримку (людей. - Ред.) у соціальних питаннях, таких як виплата пенсій громадянам на непідконтрольних уряду територіях і виборчі права внутрішньо переміщених осіб", - заявив Тіббельс. За його словами, Україна нещодавно пообіцяла Євросоюзу ухвалити закон про виборчі права таких осіб до кінця року.
Чиновник ЄС висловив цілковиту підтримку роботі "нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи в Мінську. Тіббельс додав, що у Брюсселі з надією очікують на той день, "коли імплементацію Мінська буде завершено, і ЄС буде готовим відігравати провідну роль у відбудові Донбасу".
Як відомо, внутрішньо переміщені особи не можуть голосувати ні на виборах народних депутатів України за мажоритарною системою, ні на місцевих виборах. А для голосування на виборах президента чи Верховної Ради за партійними списками, їм треба звертатися до виборчих комісій для тимчасової зміни голосування.
Нагадаємо, що для отримання пенсій мешканцям ОРДЛО необхідно приїжджати на підконтрольну уряду територію. Більше того, якщо вони хочуть продовжувати отримувати пенсії, то вони не можуть перебувати на території ОРДЛО більше 60 днів поспіль. Правозахисники неодноразово критикували таку політику як дискримінаційну.
Золоте: занепад, шахти та війна
Історична шахта
Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.
Золоте: занепад, шахти та війна
Прифронтові шахтарі
Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.
Золоте: занепад, шахти та війна
Згадка про "золоту епоху" Золотого
Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.
Золоте: занепад, шахти та війна
Шахтар-арт
Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.
Золоте: занепад, шахти та війна
Місто, що вмирає
Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".
Золоте: занепад, шахти та війна
В очікуванні розведення військ
У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.
Золоте: занепад, шахти та війна
Військові на позиціях біля Золотого
Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.
Золоте: занепад, шахти та війна
Нагадування про мирне життя
Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.
Золоте: занепад, шахти та війна
"Напіввідкритий" КПВВ
КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.
Золоте: занепад, шахти та війна
КПВВ працює як звичайний блок-пост
Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.
Золоте: занепад, шахти та війна
Незручності для місцевих
Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.
Золоте: занепад, шахти та війна
Дорога на "той бік"
Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.