У ЄС розповіли, яких ще кроків для громадян на Донбасі очікують від Києва

У Євросоюзі очікують від української влади кроків, які полегшать становище людей, котрих зачепив конфлікт на Донбасі. Про це заявив голова відділу з відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тіббельс на засіданні делегації Європарламенту з асоціації з Україною, яке відбулося у Брюсселі у четвер, 21 листопада, повідомляє кореспондент DW.

За словами Тіббельса, у Брюсселі бачать, що порушення припинення вогню на Донбасі продовжуються. Водночас у ЄС вказують на "обнадійливі" сигнали: обмін полоненими у вересні, розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, розмінування, а також завершення 20 листопада будівництва мосту через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській. "Це були сміливі кроки української сторони", - зауважив чиновник зовнішньополітичної служби ЄС. Він знову наголосив, що тепер Брюссель очікує від Росії "не менш значущих кроків для просування мінського процесу", їх Москва могла би здійснити вже на саміті "нормандської четвірки", запланованому на 9 грудня в Парижі.

ЄС готовий брати участь у відбудові Донбасу

Водночас у ЄС очікують від української влади нових кроків у контексті "інклюзивного" підходу до громадян України на території ОРДЛО, який задекларував президент країни Володимир Зеленський. "Ми думаємо, що ще є речі, які Україна може зробити. А саме, посилити підтримку (людей. - Ред.) у соціальних питаннях, таких як виплата пенсій громадянам на непідконтрольних уряду територіях і виборчі права внутрішньо переміщених осіб", - заявив Тіббельс. За його словами, Україна нещодавно пообіцяла Євросоюзу ухвалити закон про виборчі права таких осіб до кінця року.

Чиновник ЄС висловив цілковиту підтримку роботі "нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи в Мінську. Тіббельс додав, що у Брюсселі з надією очікують на той день, "коли імплементацію Мінська буде завершено, і ЄС буде готовим відігравати провідну роль у відбудові Донбасу".

Як відомо, внутрішньо переміщені особи не можуть голосувати ні на виборах народних депутатів України за мажоритарною системою, ні на місцевих виборах. А для голосування на виборах президента чи Верховної Ради за партійними списками, їм треба звертатися до виборчих комісій для тимчасової зміни голосування.

Нагадаємо, що для отримання пенсій мешканцям ОРДЛО необхідно приїжджати на підконтрольну уряду територію. Більше того, якщо вони хочуть продовжувати отримувати пенсії, то вони не можуть перебувати на території ОРДЛО більше 60 днів поспіль. Правозахисники неодноразово критикували таку політику як дискримінаційну.