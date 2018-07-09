 У ЄС привітали Зеленського з перемогою на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

У ЄС привітали Зеленського з перемогою на виборах

Володимиру Зеленському доведеться здійснювати реформи й боротися з корупцією в Україні, вважають президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської Ради Дональд Туск.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської Ради Дональд Туск написали спільного листа Володимиру Зеленському з привітаннями з перемогою на виборах. Текст письмового привітання оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter Жан-Клод Юнкер.

У листі зокрема наголошується, що новообраному президенту України доведеться завершити розпочаті раніше реформи в Україні. "Як президент України, ви можете розраховувати на рішучу підтримку ЄС шляху України у напрямку реформ, включно зі зміцненням верховенства права, боротьбою з корупцією, забезпеченням макрофінансової стабільності та проведенням істотної реформи енергетичного сектора", - йдеться в листі.

Туск і Юнкер також вказали на "сильну прихильність до демократії і верховенства права" українців, що була продемонстрована протягом усього виборчого процесу. Вони зазначили, що вважають цей результат великим досягненням в складних політичних умовах та на тлі постійних викликів територіальній цілісності України й загрозі безпеці.

Туск і Юнкер бажають Зеленському успішного президентства і чекають якнайшвидшої зустрічі з ним у взаємно узгоджені терміни.

інфогафік, попередні результати виборів президента України

Як повідомлялося, за попередніми даними, Володимир Зеленський переконливо перемагає у другому турі виборів президента України, набравши понад 73 відсотка голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосували 24,5 відсотка виборців.

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