У ЄС привітали Зеленського з перемогою на виборах

Володимиру Зеленському доведеться здійснювати реформи й боротися з корупцією в Україні, вважають президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської Ради Дональд Туск.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської Ради Дональд Туск написали спільного листа Володимиру Зеленському з привітаннями з перемогою на виборах. Текст письмового привітання оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter Жан-Клод Юнкер.
У листі зокрема наголошується, що новообраному президенту України доведеться завершити розпочаті раніше реформи в Україні. "Як президент України, ви можете розраховувати на рішучу підтримку ЄС шляху України у напрямку реформ, включно зі зміцненням верховенства права, боротьбою з корупцією, забезпеченням макрофінансової стабільності та проведенням істотної реформи енергетичного сектора", - йдеться в листі.
Туск і Юнкер також вказали на "сильну прихильність до демократії і верховенства права" українців, що була продемонстрована протягом усього виборчого процесу. Вони зазначили, що вважають цей результат великим досягненням в складних політичних умовах та на тлі постійних викликів територіальній цілісності України й загрозі безпеці.
Туск і Юнкер бажають Зеленському успішного президентства і чекають якнайшвидшої зустрічі з ним у взаємно узгоджені терміни.
Як повідомлялося, за попередніми даними, Володимир Зеленський переконливо перемагає у другому турі виборів президента України, набравши понад 73 відсотка голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосували 24,5 відсотка виборців.
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