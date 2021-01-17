У ЄС вимагають від російської влади звільнити Олексія Навального

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у неділю, 17 січня, закликав російську владу негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого раніше цього дня затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення до РФ. Затримання Олексія Навального в аеропорту Мішель назвав "неприйнятним".

Заяву із вимогою негайно звільнити Навального зробили також міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви. Вони пропонують, щоб Євросоюз розглянув можливість запровадження нових санкцій проти Москви, якщо Навального не відпустять.

Тим часом правозахисна організація Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті. Організація закликала звільнити Навального та його прибічників і журналістів, затриманих в аеропорту "Внуково". За даними правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", в аеропорту "Внуково", в Москві та Санкт-Петербурзі загалом було затримано 58 людей.

Адвокатка Навального Ольга Михайлова повідомила виданню "Медуза", що опозиціонер перебуває в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво". Його закордонний паспорт - у прикордонників.

Затримання Олексія Навального

Нагадаємо, Олексія Навального затримали ввечері 17 січня на прикордонному контролі після його повернення з Німеччини в Росію. Як повідомила Федеральна служба виконання покарань (ФСВП), опозиціонера було оголошено в розшук та затримано через порушення умов випробувального терміну.

Ще у 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними в особливо великому і великому шахрайстві у справі "Ів Роше". Як стверджує слідство, вони вкрали в компанії значні суми коштів. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно і п'яти років випробувального терміну. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

У ФСВП зазначили, що Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в інспекцію два рази на місяць. Виклики в інспекцію були припинені на час проходження ним лікування в берлінський клініці Charite. Однак він виписався з клініки 23 вересня 2020 року, але з жовтня до кінця випробувального терміну не прийшов на реєстрацію, чим порушив умови, стверджують у ФСВП.

