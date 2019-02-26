 У Євросоюзі замислилися над майбутнім ″Східного партнерства″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Євросоюзі замислилися над майбутнім "Східного партнерства"

Частина держав ЄС хоче надати Україні та іншим країнам "Східного партнерства" перспективу членства. Однак спільна позиція Євросоюзу перспективу вступу не передбачає, а зосереджується на конкретних завданнях.

Глави МЗС Греції та Люксембургу, а також верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні

Глави МЗС Греції та Люксембургу, а також верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні (праворуч)

У Євросоюзі вказують на успіхи, яких вдалося досягнути за десять років існування "Східного партнерства". Водночас у ЄС очікують від України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії кращих результатів у реформах у сферах державного управління, боротьби з корупцією та верховенства права. Про це йдеться в прес-релізі за підсумками засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в понеділок, 8 квітня, у Люксембургу.

Заклики надати перспективу членства у ЄС

Глави МЗС, зокрема, обговорювали майбутнє "Східного партнерства". "Я чітко бачу під час наших частих зустрічей, що кожна з країн-партнерів у свій спосіб дуже хоче стати ближчою до ЄС. Ми подбаємо, щоб ми, з боку ЄС, відповіли на це бажання з не меншим ентузіазмом", - зазначила за підсумками засідання верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, передає кореспондент DW.

Усередині ЄС є різні думки, чи обіцяти членство країнам "Східного партнерства". Тому про перспективу вступу офіційно не йдеться. Однак у Євросоюзі замислюються над тим, як зберегти мотивацію цих шести країн далі йти шляхом європейської інтеграції та продовжувати реформи. "Ми маємо дивитися вперед, аби зберегти мотивацію та підтримувати активність наших партнерів", - зауважив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком засідання. "Нам треба дивитися уперед, позиція Литви полягає в тому, щоб надати цю перспективу та зберегти мотивацію", - додав він, хоча і не пояснив, чи має він на увазі перспективу членства.

Більш конкретним був глава МЗС Румунії Теодор Мелешкану. "Ми хочемо дати дуже чіткий сигнал, що є перспектива для всіх цих партнерів побачити у майбутньому перспективу вступити до ЄС", - заявив він і додав, що на першому місці на вступ була би Грузія. За словами Мелешкану, підтримують її в цьому, зокрема, Румунія та Угорщина.

Коли ж Могеріні запитали, який саме варіант зближення країн "Східного партнерства" з ЄС вона мала на увазі, то верховна представниця у своїй відповіді перспективу членства не згадала. Натомість закликала бути реалістичними. "Ми намагаємося працювати над порядком денним, який є позитивним і з конкретними наслідками для населення", - зазначила вона. Серед прикладів Могеріні навела безвізовий режим, активізацію торгівлі, стажування для студентів з країн "Східного партнерства" у ЄС і навпаки, а також інфраструктуру.

DW.COM

Міністри закордонних справ "Східного партнерства" ЄС, зокрема України, радилися на засіданні в Люксембургу про те, як скоротити плату за роумінг, побудувати 5000 кілометрів шляхів і зупинити "відтік мізків" на Захід. (16.10.2018)

У Брюсселі представили індекс "Східного партнерства", який оцінює успіхи шести сусідів ЄС у демократичних реформах, впровадженні європейських норм і зв'язках з економікою і громадянами Євросоюзу. (26.02.2019)

Конкретні досягнення "Східного партнерства"

Говорячи про конкретні досягнення, Могеріні заявила про "велетенський прогрес, якщо порівняти з ситуацією чотири чи п'ять років тому". Серед сфер з найбільшими досягненнями Могеріні назвала безвізовий режим для Молдови, Грузії та України, торгівлю та інвестиції, активізацію контактів між людьми.

Як уточнило джерело DW у ЄС, однією з найбільших історій успіху "Східного партнерства" в Брюсселі вважають підтримку малих і середніх підприємців. Нею скористалися вже 9500 підприємств, завдяки чому, за словами посадовця, були створені приблизно 30 тисяч робочих місць. Інший приклад - це план дій з інвестицій в інфраструктуру шести країн на майже 13 мільярдів євро. Євросоюз об'єднав проекти для "Східного партнерства" у 20 завдань до 2020 року.

Нагадаємо, що 10-річчя "Східного партнерства" святкуватимуть наступного місяця. 13 травня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС і шести країн-сусідів. Крім того, керівництво Євросоюзу планує зустрітися з президентами чи прем'єрами цих держав.

Дивитись відео 03:18

Прогноз рекордної втрати робочої сили в Україні: причини і наслідки (17.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Прогноз рекордної втрати робочої сили в Україні: причини і наслідки (17.01.2019)  

Також за темою

Fahne Ukraine und EU

Індекс "Східного партнерства": Україна - лідер за зближенням з ЄС 26.02.2019

У Брюсселі представили індекс "Східного партнерства", який оцінює успіхи шести сусідів ЄС у демократичних реформах, впровадженні європейських норм і зв'язках з економікою і громадянами Євросоюзу.

Fahne Ukraine und EU

Брюссель вимагає дій: чого ЄС очікує від Києва в 2019 році 18.02.2019

Рада Євросоюзу на засіданні в Брюсселі обговорила українське питання. Підтримка Києва посилюється, однак в ЄС є чіткі очікування від української влади, зокрема у контексті виборів.

Erste Europa-Schule in Georgien eröfnet

"Східне партнерство": ЄС хоче боротися з "відтоком мізків" з України 16.10.2018

Міністри закордонних справ "Східного партнерства" ЄС, зокрема України, радилися на засіданні в Люксембургу про те, як скоротити плату за роумінг, побудувати 5000 кілометрів шляхів і зупинити "відтік мізків" на Захід.

Реклама

Докладно

default

Німецькомовні ЗМІ: Дебати - ризик для Зеленського

Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі.  

Карлос Гон

Карлоса Гона викинули з ради директорів Nissan

Акціонери компанії Nissan Motor позбавили членства в раді директорів екс-голову правління компанії Карлоса Гона.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  