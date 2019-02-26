У Євросоюзі замислилися над майбутнім "Східного партнерства"

У Євросоюзі вказують на успіхи, яких вдалося досягнути за десять років існування "Східного партнерства". Водночас у ЄС очікують від України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії кращих результатів у реформах у сферах державного управління, боротьби з корупцією та верховенства права. Про це йдеться в прес-релізі за підсумками засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в понеділок, 8 квітня, у Люксембургу.

Заклики надати перспективу членства у ЄС

Глави МЗС, зокрема, обговорювали майбутнє "Східного партнерства". "Я чітко бачу під час наших частих зустрічей, що кожна з країн-партнерів у свій спосіб дуже хоче стати ближчою до ЄС. Ми подбаємо, щоб ми, з боку ЄС, відповіли на це бажання з не меншим ентузіазмом", - зазначила за підсумками засідання верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, передає кореспондент DW.

Усередині ЄС є різні думки, чи обіцяти членство країнам "Східного партнерства". Тому про перспективу вступу офіційно не йдеться. Однак у Євросоюзі замислюються над тим, як зберегти мотивацію цих шести країн далі йти шляхом європейської інтеграції та продовжувати реформи. "Ми маємо дивитися вперед, аби зберегти мотивацію та підтримувати активність наших партнерів", - зауважив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком засідання. "Нам треба дивитися уперед, позиція Литви полягає в тому, щоб надати цю перспективу та зберегти мотивацію", - додав він, хоча і не пояснив, чи має він на увазі перспективу членства.

Більш конкретним був глава МЗС Румунії Теодор Мелешкану. "Ми хочемо дати дуже чіткий сигнал, що є перспектива для всіх цих партнерів побачити у майбутньому перспективу вступити до ЄС", - заявив він і додав, що на першому місці на вступ була би Грузія. За словами Мелешкану, підтримують її в цьому, зокрема, Румунія та Угорщина.

Коли ж Могеріні запитали, який саме варіант зближення країн "Східного партнерства" з ЄС вона мала на увазі, то верховна представниця у своїй відповіді перспективу членства не згадала. Натомість закликала бути реалістичними. "Ми намагаємося працювати над порядком денним, який є позитивним і з конкретними наслідками для населення", - зазначила вона. Серед прикладів Могеріні навела безвізовий режим, активізацію торгівлі, стажування для студентів з країн "Східного партнерства" у ЄС і навпаки, а також інфраструктуру.

Конкретні досягнення "Східного партнерства"

Говорячи про конкретні досягнення, Могеріні заявила про "велетенський прогрес, якщо порівняти з ситуацією чотири чи п'ять років тому". Серед сфер з найбільшими досягненнями Могеріні назвала безвізовий режим для Молдови, Грузії та України, торгівлю та інвестиції, активізацію контактів між людьми.

Як уточнило джерело DW у ЄС, однією з найбільших історій успіху "Східного партнерства" в Брюсселі вважають підтримку малих і середніх підприємців. Нею скористалися вже 9500 підприємств, завдяки чому, за словами посадовця, були створені приблизно 30 тисяч робочих місць. Інший приклад - це план дій з інвестицій в інфраструктуру шести країн на майже 13 мільярдів євро. Євросоюз об'єднав проекти для "Східного партнерства" у 20 завдань до 2020 року.

Нагадаємо, що 10-річчя "Східного партнерства" святкуватимуть наступного місяця. 13 травня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС і шести країн-сусідів. Крім того, керівництво Євросоюзу планує зустрітися з президентами чи прем'єрами цих держав.