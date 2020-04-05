У штаті Нью-Йорк від коронавірусу померли вже понад 4100 осіб

У штаті Нью-Йорк за останню добу зафіксували 594 летальних випадки від коронавірусної інфекції. Загальна кількість померлих від спричиненого новим коронавірусом захворювання становить 4159 осіб. Такі дані у неділю, 5 квітня, оприлюднив губернатор штату Ендрю Куомо, повідомляє агенція новин AFP.

Таким чином, у штаті вперше за останній час зафіксували зниження кількості смертей у порівнянні з попереднім днем, коли було 630 летальних випадків. Утім, за словами Куомо, поки ще рано говорити про якісь позитивні тенденції.

Читайте також: У штаті Нью-Йорк число заражених коронавірусом більше, ніж у Китаї

Куомо також застеріг, що пік пандемії в штаті очікується наступного тижня.

На сьогодні в США зафіксовано майже 319 тисяч випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, понад 9 тисяч осіб померли. У штаті Нью-Йорк, найбільшому осередку спалаху коронавірусної інфекції в країні, зафіксовано близько 122 тисяч випадків захворювання на COVID-19. У штаті близько 17 тисяч осіб госпіталізовано, з них понад 4,6 тисячі перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.