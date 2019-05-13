У Швеції припинили розслідування проти Ассанжа у справі про зґвалтування

Прокуратура Швеції припинила розслідування кримінальної справи про зґвалтування, порушеної проти засновника викривальної інтернет-платформи Wikileaks Джуліана Ассанжа. Про це повідомила у вівторок, 19 листопада, заступниця керівника прокуратури Швеції Ева-Марі Перссон, передає агенція новин dpa.

За словами Перссон, події, що призвели до порушення кримінальної справи, відбулися досить давно, тож доказова база ослабла. Представниця прокуратури наголосила, що це рішення ще можна оскаржити.

Ассанжа звинувачували в тому, що в серпні 2010 року він, перебуваючи в Швеції, зґвалтував одну жінку. Сам засновник Wikileaks рішуче заперечував ці закиди. Решта звинувачень проти нього вже втратили свою актуальність через строк давності.

2017 року кримінальну справу проти Ассанжа призупинили через неможливість перевірити належним чином всі закиди на його адресу. Утім, у травні 2019 року прокуратура Швеції поновила розслідування та дала запит на видачу ордеру на арешт Ассанжа. Однак у червні цього року суд відмовився задовольнити цей запит шведських прокурорів.

Сам Ассанж нині перебуває під вартою у Великобританії. Його видачі домагаються США, де його звинувачують у розкритті таємних документів. Американські слідчі вже направили владі Великобританії запит на екстрадицію Ассанжа. Слухання щодо екстрадиції мають розпочатися 25 лютого 2020 року.

Якщо Ассанжа видадуть США, у разі визнання американським судом його вини за всіма 18-ма пунктами обвинуваченняйому загрожує 175 років ув'язнення.