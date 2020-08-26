У центрі Мінська ОМОН розігнав мітинг опозиції

У центрі Мінська на площі Незалежності представники білоруських правоохоронних органів ввечері середи, 26 липня, розігнали акцію протесту.

Як повідомляє білоруське видання naviny.by, спочатку влада змусила оператора мобільного зв'язку знизити швидкість інтернету, після чого силовики почали зачищати площу Незалежності від протестувальників. Деяких протестувальників затримували.

За даними очевидців, затримували тільки чоловіків, передає білоруський портал tut.by, який вів текстовий онлайн про події у центрі Мінська. Близько ста осіб, у тому числі журналісти, були заблоковані Червоному костелі поруч з площею. Рух транспорту площею Незалежності було перекрито.

Перед початком розгону демонстрації білоруський мобільний оператор А1 попередив користувачів, що відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 26 серпня з 20.40 за місцевим часом на території Мінська буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. "Результатом виконання даної вимоги стане істотне погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасова недоступність послуги", - повідомив оператор. Після розгону акції протесту стало відомо, що швидкість інтернету відновили.

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У ГУВС міськвиконкому Мінська підтвердили затримання учасників акції протесту, яка відбулася в центрі столиці Білорусі на площі Незалежності в середу ввечері, передає агентство "Інтерфакс". У пресслужбі ГУВС повідомили, що "затримані є", але точну кількість назвати не змогли. Там також не змогли ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про те, що частину людей заблокували в Червоному костелі. "Такої інформації у нас немає", - сказали в управлінні.

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Люди на площі Незалежності почали збиратися ще кілька годин тому. Згодом перед Червоним костелом зібралося понад півтори тисячі осіб. Люди в режимі "вільного мікрофону" виступали перед іншими учасниками на фоні роботи гучномовців інфогрупи МВС, з яких лунали попередження, що цей захід несанкціонований владою, а також заклики розійтись.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. Крім того, кілька людей загинули.

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