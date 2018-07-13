У США 12 російських розвідників звинуватили у хакерських атаках

У США Велике журі в п'ятницю, 13 липня, висунуло звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. Обвинувачення пред'явлені в рамках розслідування, яке проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року.

У обвинувальному акті, який оголосив заступник генпрокурора США Род Розенстайн, підозрюваним закидають проникнення в комп'ютерну мережу для викрадення інформації та її подальшого поширення "з метою втручання", повідомляє агентство dpa. Крім мереж Національного комітету Демпартії та штабу Клінтон атак зазнали також комп'ютери, які належать виборчим комісіям. Зазначається, що обвинувачені ймовірно причетні до хакерських атак, відомих як DCLeaks та Guccifer 2.0. Раніше у них підозрювали американських та румунського хакерів.

Водночас Розенстайн наголосив, що в обвинуваченні не йдеться про те, що дії підозрюваних змінили результати голосування за президента США чи вплинули на нього, а також, що у протиправних діях не брали участі громадяни США. Також у обвинувальному акті не йдеться про зв'язки підозрюваних з членами передвиборного штабу Трампа.

У повідомленні міністерства юстиції США зазначається, що усі обвинувачені є співробітниками ГРУ Генштабу Росії, та названі їхні імена.

Нагадаємо, що 16 липня у Гельсінкі має відбутись зустріч між президентами США та Росії Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.