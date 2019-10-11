У США почали розслідування проти адвоката Трампа через Україну - ЗМІ

Федеральна прокуратура США почала розслідування відносно адвоката президента країни Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Про це в суботу, 12 жовтня, з посиланням на свої джерела повідомило американське видання New York Times. Адвоката підозрюють в порушенні законів про лобізм.

Йдеться про роботу Джуліані в Україні, зокрема, прокурори вивчають його можливі спроби домогтися відставки тодішньої посолки США в Києві Марі Йованович, яка була відкликана навесні цього року. За даними джерел видання, розслідування щодо Джуліані пов'язано з арештом в США його помічників - бізнесменів Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, яких ЗМІ називають посередниками між Трампом і українською владою. Їх звинувачують у незаконних пожертвуваннях для допомоги в усуненні Йованович.

Джуліані заперечив скоєння протиправних дій. Водночас він визнав, що він та його соратники працювали з українськими прокурорами, щоб зібрати інформацію проти Йованович, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера.

Джуліані заявив, що у федеральних прокурорів немає підстав звинувачувати його в порушеннях щодо лобістських ініціатив за кордоном. Він наголосив, що діяв від імені президента США Дональда Трампа, а не тодішнього українського генпрокурора Юрія Луценка, коли збирав інформацію про Йованович та інших, та передав її американському уряду і засобам масової інформації. "Якщо у них є якась об'єктивність чи справедливість, було би смішно сказати, що я робив це від імені Луценка, коли я представляв президента США", - наголосив він. Поки невідомо, наскільки далеко просунулося розслідування щодо адвоката Трампа.

Як відомо, зараз у США триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента.