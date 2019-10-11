 У США почали розслідування проти адвоката Трампа через Україну - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США почали розслідування проти адвоката Трампа через Україну - ЗМІ

Адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані підозрюють в порушенні законів про лобізм через діяльність в Україні, повідомило видання The New York Times.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані

Федеральна прокуратура США почала розслідування відносно адвоката президента країни Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Про це в суботу, 12 жовтня, з посиланням на свої джерела повідомило американське видання New York Times. Адвоката підозрюють в порушенні законів про лобізм.

Йдеться про роботу Джуліані в Україні, зокрема, прокурори вивчають його можливі спроби домогтися відставки тодішньої посолки США в Києві Марі Йованович, яка була відкликана навесні цього року. За даними джерел видання, розслідування щодо Джуліані пов'язано з арештом в США його помічників - бізнесменів Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, яких ЗМІ називають посередниками між Трампом і українською владою. Їх звинувачують у незаконних пожертвуваннях для допомоги в усуненні Йованович.

Джуліані заперечив скоєння протиправних дій. Водночас він визнав, що він та його соратники працювали з українськими прокурорами, щоб зібрати інформацію проти Йованович, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера.

DW.COM

Зроблені президентом Зеленським заяви про відсутність шантажу та тиску на нього з боку Трампа мали би покласти край "побрехенькам" демократів, заявив президент США. Він також звинуватив ЗМІ й демократів у змові. (10.10.2019)

Колишня керівниця дипмісії Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович дала свідчення за зачиненими дверима перед трьома комітетами Палати представників в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа. (11.10.2019)

Джуліані заявив, що у федеральних прокурорів немає підстав звинувачувати його в порушеннях щодо лобістських ініціатив за кордоном. Він наголосив, що діяв від імені президента США Дональда Трампа, а не тодішнього українського генпрокурора Юрія Луценка, коли збирав інформацію про Йованович та інших, та передав її американському уряду і засобам масової інформації. "Якщо у них є якась об'єктивність чи справедливість, було би смішно сказати, що я робив це від імені Луценка, коли я представляв президента США", - наголосив він. Поки невідомо, наскільки далеко просунулося розслідування щодо адвоката Трампа.

Як відомо, зараз у США триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew | US Botschafterin zur Ukraine Marie Yovanovitch

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович дала свідчення в Конгресі 11.10.2019

Колишня керівниця дипмісії Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович дала свідчення за зачиненими дверима перед трьома комітетами Палати представників в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа.

USA UN-Generalversammlung Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj

Дональд Трамп не шантажував мене під час дзвінка - Володимир Зеленський 10.10.2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом питання збройної допомоги США не піднімалося.

USA Rudolph Giuliani & Donald Trump im International Golf Club

Оточення Трампа хотіло змінити керівництво "Нафтогазу" - ЗМІ 07.10.2019

Особи, пов'язані з Дональдом Трампом, домагалися заміни менеджменту держкомпанії "Нафтогаз України", повідомляє AP.

Реклама

Докладно

Турецька військова техніка поряд з кордоном з Сирією

Вторгнення Туреччини у Сирію і його вплив на баланс сил

Військове вторгнення турецьких військ у Сирію може змінити баланс сил у регіоні.  

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Як нараховуватимуть субсидії по-новому (відео)

Чому субсидій у новому опалювальному сезоні стане менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  