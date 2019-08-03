У "Слузі народу" визначилися з главами фракції та комітетів

Давид Арахамія є головним кандидатом на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, крім того у політсилі визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.
Четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу, 3 серпня, в прес-службі партії. "Арахамія пропонується на главу фракції", - йдеться у повідомленні. Також у фракції буде 15 заступників голови.
Крім того, у "Слузі народу" визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. Зокрема, на главу комітету у закордонних справах буде запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.
Опозиції планують віддати комітет з прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.
Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що політсила запропонує призначити його головою Верховної Ради. Разумков також повідомив, що партія запропонує на посаду першого заступника Верховної Ради представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.