Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Богдан Яременко

Богдан Яременко - український дипломат та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Богдан Яременко".

Як кандидат від політичної партії Слуга народу Богдан Яременко обрався 2019 року до Верховної Ради. Перед тим, як стати народним депутатом, Богдан Яременко обіймав різні дипломатичні посади, займався громадською діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Азовське море на двох. Як Україна дозволила ФСБ затримувати українських рибалок

Азовське море на двох. Як Україна дозволила ФСБ затримувати українських рибалок 26.02.2020

Угода між Україною та РФ про спільне користування Азовським морем досі чинна, а Держрибагенство ділить із російською стороною квоти на вилов риби, фактично дозволяючи ФСБ затримувати українських рибалок.
Скасувати гендер. Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності

Скасувати "гендер". Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності 22.01.2020

Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти.
Безпартійні при владі: модний тренд чи загроза для України

Безпартійні при владі: модний тренд чи загроза для України 14.11.2019

Народні депутати від "Слуги народу" не поспішають вступати до лав власної політсили. Розбудовою правлячої партії почали займатися лише перед місцевими виборами. Чи перетвориться ситуативний союз у потужне об'єднання?

Україна офіційно відмовилась від участі в осінній сесії ПАРЄ

Україна офіційно відмовилась від участі в осінній сесії ПАРЄ 23.09.2019

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи не братиме участь в осінній сесії ПАРЄ, яка триватиме з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року.

Українська делегація не поїде на осінню сесію ПАРЄ

Українська делегація не поїде на осінню сесію ПАРЄ 21.09.2019

Українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ, повідомив голова комітету ВР Богдан Яременко. Утім, народний депутат Олексій Гончаренко каже, що окремі представники делегації мають намір взяти участь у сесії ПАРЄ.
У Слузі народу визначилися з главами фракції та комітетів

У "Слузі народу" визначилися з главами фракції та комітетів 03.08.2019

Давид Арахамія є головним кандидатом на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, крім того у політсилі визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

Повернути Крим через міжнародні суди. Місія неможлива? (25.01.2016) 25.01.2016

Одним із шляхів деокупації півострова Київ пропонує новий формат переговорів "Женева плюс" за участі США, ЄС та країн Будапештського договору. Чи сяде Росія за стіл переговорів?