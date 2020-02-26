Богдан Яременко - український дипломат та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Богдан Яременко".

Як кандидат від політичної партії Слуга народу Богдан Яременко обрався 2019 року до Верховної Ради. Перед тим, як стати народним депутатом, Богдан Яременко обіймав різні дипломатичні посади, займався громадською діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.