У РФ заявили, що понад 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми

У Росії заявили, що на виборах депутатів Державної думи , за попередніми даними, дистанційно проголосували понад 150 тисяч жителів ОРДЛО з російськими паспортами. Про це в неділю, 19 вересня, повідомило російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на голову комісії Ради з прав людини (РПЛ) з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирила Вишинського.

За його словами, понад 150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами, за попередніми даними, проголосували дистанційно на вересневих виборах до 15:45 за московським часом неділі, 19 вересня.

"Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно через те, що якась частина людей, що живуть в "ДНР" і "ЛНР" та отримали паспорти (РФ. - Ред.), раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів. Але ось за тією інформацією, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом... на 15:45 проголосували понад 150 тисяч осіб. Повторюся, ця цифра дуже приблизна і показує, як дистанційно голосував Донбас", - сказав Вишинський.

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Він також зазначив, що голосування "громадян Росії на Донбасі" стало наймасштабнішим за кордоном."Там величезна кількість людей - понад 650 тисяч. Вже є громадянами РФ, отримали паспорти. Для них це буде перша реальна можливість реалізувати своє громадянське право на участь у виборах", - сказав він.

За словами Вишинського, жителі ОРДЛО могли проголосувати також на 15 виборчих дільницях у Ростовській області, куди їх привозили. "Понад 1400 рейсів... було організовано впродовж трьох днів, щоб люди могли приїхати та особисто проголосувати", - зазначив він.

Нагадаємо, що 17 вересня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України запровадила санкції щодо 33 кандидатів з ОРДЛО і незаконно анексованого Криму до Держдуми Росії, а також пообіцяла запровадити санкції проти всіх учасників "виборчого процесу".

Як повідомлялося, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією виборів до Держдуми на території анексованого Криму і залучення до голосування українських громадян у непідконтрольних Києву районах Донбасу, яким видали російські паспорти. Київ розглядає організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, наголошується у заяві міністерства, опублікованій у п'ятницю, 17 вересня, на його сайті.