 У РФ заявили, що понад 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У РФ заявили, що понад 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми

У РФ заявили, що понад 150 тисяч жителів ОРДЛО з російськими паспортами проголосували дистанційно на виборах до Держдуми Росії.

Виборча дільниця в Ростовській області

Виборча дільниця в Ростовській області. В цьому регіоні РФ голосували також жителі ОРДЛО з російськими паспортами

У Росії заявили, що на виборах депутатів Державної думи , за попередніми даними, дистанційно проголосували понад 150 тисяч жителів ОРДЛО з російськими паспортами. Про це в неділю, 19 вересня, повідомило російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на голову комісії Ради з прав людини (РПЛ) з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирила Вишинського.

За його словами, понад 150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами, за попередніми даними, проголосували дистанційно на вересневих виборах до 15:45 за московським часом неділі, 19 вересня.

"Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно через те, що якась частина людей, що живуть в "ДНР" і "ЛНР" та отримали паспорти (РФ. - Ред.), раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів. Але ось за тією інформацією, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом... на 15:45 проголосували понад 150 тисяч осіб. Повторюся, ця цифра дуже приблизна і показує, як дистанційно голосував Донбас", - сказав Вишинський.

Читайте також: Київ закликає світ не визнавати вибори до Держдуми на окупованих територіях

Він також зазначив, що голосування "громадян Росії на Донбасі" стало наймасштабнішим за кордоном."Там величезна кількість людей - понад 650 тисяч. Вже є громадянами РФ, отримали паспорти. Для них це буде перша реальна можливість реалізувати своє громадянське право на участь у виборах", - сказав він.

За словами Вишинського, жителі  ОРДЛО  могли проголосувати також на 15 виборчих дільницях у Ростовській області, куди їх привозили. "Понад 1400 рейсів... було організовано впродовж трьох днів, щоб люди могли приїхати та особисто проголосувати", - зазначив він.

Нагадаємо, що 17 вересня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України запровадила санкції щодо 33 кандидатів з ОРДЛО і незаконно анексованого Криму до Держдуми Росії, а також пообіцяла запровадити санкції проти всіх учасників "виборчого процесу".

Як повідомлялося, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією виборів до Держдуми на території анексованого Криму і залучення до голосування українських громадян у непідконтрольних Києву районах Донбасу, яким видали російські паспорти. Київ розглядає організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, наголошується у заяві міністерства, опублікованій у п'ятницю, 17 вересня, на його сайті. 

Дивитись відео 01:49

Українські військові розповіли, як загинув побратим на Донбасі (15.09.2021)

Реклама

Докладно

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення на Донбасі

Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі зросла, жертви серед мирного населення.  

Колишня виконавча директорка Світового банку і ниншня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

Світовий банк прикрашав рейтинги Китаю - звіт

У здійсненні тиску звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ.  