У Росії просять замінити термін Навальному з умовного на реальний

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії звернулася до суду з проханням змінити російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний у справі косметологічної компанії "Ів Роше". Про це у вівторок, 12 січня, повідомив в Twitter сам Навальний.

"Путін так розлючений тим, що я вижив після його отруєння, що наказав ФСВП йти до суду і вимагати заміни мого умовного терміну на реальний", - написав російський опозиціонер.

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Олексій Навальний: умовний термін сплив 30 грудня

Заява ФСВП "про скасування умовного засудження" надійшла 11 січня в Симоновський районний суд російської столиці, йдеться на порталі судів загальної юрисдикції Москви.

Анулювати умовний термін пропонується за статтями "про невиконання покладених обов'язків, ухилення від відшкодування збитків або скоєння нового злочину". Клопотання перебуває на розгляді судді.

Олексій Навальний, своєю чергою, нагадав, що його умовний термін закінчився 30 грудня минулого року.

28 грудня 2020 року управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії по Москві повідомило, що направило Навальному повідомлення про явку в кримінально-виконавчу інспекцію. З минулої осені російський опозиціонер проходить реабілітацію в Німеччині.

Справа проти Навальних

Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподписка" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, внаслідок чого їй було завдано збитків на суму 55 мільйонів рублів (близько 20,85 мільйона гривень у перерахунку. - Ред.).

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У процесі суду "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що жодних збитків компанія Навальних їй не завдавала. Сам Лепру відмовився виступати в суді в якості потерпілого і не був викликаний до суду як свідок, попри неодноразові клопотання адвокатів Навальних.

30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 років умовно, Олега Навального - до 3,5 років колонії загального режиму.

Рішення ЄСПЛ

У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що вирок був свавільним і необґрунтованим і присудив виплатити братам Навальним компенсації на загальну суму в 76 тисяч євро і 460 тисяч рублів.

Згодом, 9 квітня 2019 року, ЄСПЛ ухвалив ще одне рішення за позовом Олексія Навального, визнавши незаконним домашній арешт, під яким той перебував протягом більше десяти місяців у 2014 році. Суд постановив, що Росія порушила право на свободу та особисту недоторканність і право на свободу зібрань та об'єднань, і зобов'язав її виплатити 20 тисяч євро як моральну компенсацію. Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст, а метою переслідування було придушення політичного плюралізму в РФ, зазначалося в постанові суду.

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