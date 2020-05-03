У Пекіні різко критикують заяви Помпео про походження коронавірусу

У Китаї різко розкритикували заяви державного секретаря США Майка Помпео про те, що новий коронавірус нібито походить з лабораторії в місті Ухань. У своєму коментарі, оприлюдненому в понеділок, 4 травня, китайський державний телеканал CCTV назвав заяви Помпео "божевільними" та такими, що посилюють напруженість між урядами США та Китаю. Коментар з'явився під назвою "Підступний Помпео навмисне сіє отруту і брехню". Схожий коментар був опублікований і в державній китайській газеті People's Daily, повідомляє інформагенція AFP.

Як зазначається у коментарі CCTV, "некоректні та необґрунтовані заяви американських політиків роблять очевидним для все більшої кількості людей, що жодних "доказів" не існує". Такі заяви в Пекіні вважають спробою перекласти відповідальність та відвернути увагу від хаотичних зусиль американської влади зупинити епідемію.

Напередодні Майк Помпео заявив журналістам про "величезні докази", які вказують на те, що новий коронавірус має свої витоки в лабораторії в китайському Ухані. Водночас він відмовився сказати, чи, на його думку, витік вірусу з лабораторії було здійснено навмисно.

Помпео також погодився з позицією розвідувальної спільноти США, яка підтримала консенсус науковців, що коронавірус не був створений людиною або генетично модифікований.

Крім того, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розслідує події, пов'язані із спалахом нового коронавірусу в Китаї.

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