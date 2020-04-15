Спецслужби Заходу закидають КНР приховування COVID-19 - ЗМІ

Спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії закидають Китаю навмисне приховування та знищення доказів спалаху COVID-19 в Ухані наприкінці 2019 року. Про це у неділю, 3 травня, пише британське видання The Daily Telegraph із посиланням на 15-сторінкову доповідь, що підготував так званий альянс "П'яти очей", в який входять розвідки згаданих країн.

У документі зазначається, що уряд Китаю приховував будь-які новини про появу коронавірусу, примушував лікарів до мовчання та викрадав їх, знищував дані про вірус у лабораторіях та відмовлявся надавати біоматеріали закордонним вченим. Автори доповіді стверджують, що Пекін мав докази передачі SARS-CoV-2 від людини до людини ще на початку грудня 2019 року, але замовчував цей факт до 20 січня. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет з питань охорони здоров'я Китаю наказав знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.

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Розвідка Австралії вірить у офіційну версію Китаю про появу коронавірусу на ринку в Ухані

Спецслужби сперечаються про походження SARS-CoV-2

Водночас, за даними The Daily Telegraph, розвідки альянсу "П'яти очей" не дійшли спільного висновку щодо походження коронавірусу. Так, зазначається, що австралійська розвідка вважає правдивою офіційну версію китайської влади про появу вірусу на ринку в Ухані. Водночас американське розвідувальне співтовариство, що об'єднує 17 спецслужб США, поки не дійшло остаточних висновків щодо обставин появи SARS-CoV-2, але скептично ставиться до версії Пекіна.

Раніше президент США Дональд Трамп вже заявляв, що "його дані" свідчать - джерело коронавірусу могло перебувати у науковій лабораторії Уханського інституту вірусології. Але тоді він відмовився назвати подробиці наявних у нього даних.

Трамп розкритикував владу Китаю за те, що вона не зупинила поширення COVID-19 у країні. "Вони або були не в змозі зробити це, або вирішили не робити цього, а світ дуже постраждав", - заявив Трамп.

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