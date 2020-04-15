Спецслужби Заходу закидають КНР приховування COVID-19 - ЗМІ

Спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії закидають Китаю навмисне приховування та знищення доказів спалаху COVID-19 в Ухані наприкінці 2019 року. Про це у неділю, 3 травня, пише британське видання The Daily Telegraph із посиланням на 15-сторінкову доповідь, що підготував так званий альянс "П'яти очей", в який входять розвідки згаданих країн.
У документі зазначається, що уряд Китаю приховував будь-які новини про появу коронавірусу, примушував лікарів до мовчання та викрадав їх, знищував дані про вірус у лабораторіях та відмовлявся надавати біоматеріали закордонним вченим. Автори доповіді стверджують, що Пекін мав докази передачі SARS-CoV-2 від людини до людини ще на початку грудня 2019 року, але замовчував цей факт до 20 січня. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет з питань охорони здоров'я Китаю наказав знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.
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Розвідка Австралії вірить у офіційну версію Китаю про появу коронавірусу на ринку в Ухані
Спецслужби сперечаються про походження SARS-CoV-2
Водночас, за даними The Daily Telegraph, розвідки альянсу "П'яти очей" не дійшли спільного висновку щодо походження коронавірусу. Так, зазначається, що австралійська розвідка вважає правдивою офіційну версію китайської влади про появу вірусу на ринку в Ухані. Водночас американське розвідувальне співтовариство, що об'єднує 17 спецслужб США, поки не дійшло остаточних висновків щодо обставин появи SARS-CoV-2, але скептично ставиться до версії Пекіна.
Раніше президент США Дональд Трамп вже заявляв, що "його дані" свідчать - джерело коронавірусу могло перебувати у науковій лабораторії Уханського інституту вірусології. Але тоді він відмовився назвати подробиці наявних у нього даних.
Трамп розкритикував владу Китаю за те, що вона не зупинила поширення COVID-19 у країні. "Вони або були не в змозі зробити це, або вирішили не робити цього, а світ дуже постраждав", - заявив Трамп.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Кажани живуть не лише в печерах
Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Маршмеллоу, котрі поїдають інжир
Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Ми такі, якими ми є
Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Вуха для того, щоб "бачити" в темряві
Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів
Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Ледь не безсмертні
Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Ідеальні переносники хвороб
Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Кажанів треба захищати, а не знищувати
Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів.
Автор: Чарлі Шілд