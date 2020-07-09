 У партії Порошенка назвали фейком його ″розмову″ з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

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Новини

У партії Порошенка назвали фейком його "розмову" з Путіним

Оприлюднені "розмови" Порошенка з Путіним і Байденом є грубо змонтованим фейком, заявляють у "Євросолідарності".

У Порошенка його розмови з Путіним назвали грубим фейком

У Порошенка його "розмови" з Путіним назвали грубим фейком

У політсилі "Європейська солідарність", очолюваній експрезидентом Петром Порошенком, у четвер, 9 липня, відреагували на оприлюднені плівки з записами нібито розмов Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. Як наголошуєтсья у заяві партії, ці записи є "ретельно скомпільованим фальсифікатом".

"Упродовж шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, так само як і проти особисто п'ятого президента країни, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, й оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем раніше нібито "розмови" з президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом також є сфальсифікованими", - стверджують у "Євросолідарності".

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"Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, - з цієї ж серії. Це такий само грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом", - йдеться в заяві політсили.

Андрій Деркач 9 липня оприлюднив записи розмови з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. За словами Деркача, розмова відбулася 30 квітня 2015 року, коли пройшло не так багато часу після жорстоких боїв в районі Дебальцева, де українські війська понесли відчутні втрати і змушені були відступити, внаслідок чого Дебальцево опинилося під контролем так званої "ДНР". На записі у доволі неформальній і дружній манері обговорюються різноманітні питання, після чого людина з голосом, схожим на голос Порошенка, вітає співрозмовника зі святом 1 травня.

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Також Деркач оприлюднив ще одну розмову, під час якої чути голоси, схожі на голоси Порошенка і тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена. Основна тема розмови стосувалася інциденту з затриманням у Криму українських громадян, яких ФСБ РФ назвала "членами українських диверсійно-терористичних груп". На запису людина с голосом, схожим на голос Джо Байдена, різко критикувала співрозмовника за події в Криму.

"Плівки Деркача". Частина перша

19 травня нардеп Андрій Деркач вже оприлюднював аудіоматеріали, у яких містяться голоси, схожі на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Тоді Деркач стверджував, що отримав ці записи від журналістів-розслідувачів, а розмови нібито записував сам Порошенко.

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Серед іншого, у цих аудіозаписах, за словами Деркача, йшлося нібито про отримання "одного мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції", а також про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена". За твердженнями Деркача, ці гроші спрямували на отримання військових державних замовлень підприємствам, які пов'язані з Порошенком.

Ще одна тема записів, як заявив Деркач, стосується розвалу парламентської коаліції та майбутніх виборів. 

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка назвали оприлюднення цих записів "російською провокацією, яка не має нічого спільного з дійсністю". 

20 травня Володимир Зеленський заявив, що Ірина Венедіктова вже відкрила провадження через "плівки Деркача". Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.

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