 У Парижі військовим парадом відзначили День взяття Бастилії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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У Парижі військовим парадом відзначили День взяття Бастилії

У Парижі пройшов військовий парад на честь національного свята Франції - Дня взяття Бастилії. За парадом спостерігали й запрошені лідери кількох європейських держав, серед яких і Анґела Меркель.

У Парижі пройшов військовий парад на День взяття Бастилії

У Парижі пройшов військовий парад на День взяття Бастилії

Понад чотири тисячі військових взяли участь у неділю, 14 липня, в параді на Єлисейських полях у Парижі з нагоди святкування національного свята Франції - Дня взяття Бастилії. Над центром Парижа також пролетіли військові літаки. Парад пройшов під знаком ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона з посилення оборонної співпраці в Європі.

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв парад.

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв парад.

Президент Франції прийняв парад. За дійством з трибуни на Площі згоди також спостерігали численні запрошені політики з інших держав, серед яких - канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президентка Естонії Керсті Кальюлайд, президент Португалії Марсело Ребело де Соуза, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші. Очікувалося, що на святкування прибуде й прем'єрка Великобританії Тереза Мей, однак замість неї на параді був присутній міністр у справах Європи Девід Лідінгтон, повідомляє агенція новин AFP. 

У параді взяли участь військові з десяти держав, які приєдналися до ініційованої Макроном Європейської інтервенційної ініціативи. Серед учасників параду були й близько 500 солдатів зі спільної німецько-французької бригади, штаб-квартира якої розташована у Мюлльгаймі в Баден-Вюртемберзі. Цього року вона відзначає свій 30-річний ювілей. Був представлений і іспанський військовий контингент.

Увагу багатьох на параді привернув озброєний чоловік, який літав над площею на флайборді, розробленим французом Френкі Запатою.

DW.COM

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що ідея створення європейської армії перегукується з прагненням президента США Дональда Трампа перерозподілити фінансовий тягар між членами НАТО. (10.11.2018)

Представлений урядом Франції законопроект передбачає виділення впродовж шести років близько 300 мільярдів євро на потреби оборони. Країна планує досягти показника видатків на оборону в два відсотки від ВВП. (08.02.2018)

Навіть під час параду не минулося без представників руху "жовтих жилетів", кілька десятків яких були присутні серед публіки, що спостерігала за парадом. Вони зустріли появу Макрона глузуванням та свистом.

Нагадаємо, напередодні Макрон оголосив, що Франція створить національне командування космічними військами. Передбачається, що командування космічними військами стане частиною військово-повітряних сил Франції.

Ідею посилення оборонної співпраці в Європі Макрон озвучив у вересні 2017 року. Минулого року ця ідея знайшла втілення в Європейській інтервенційній ініціативі, до якої приєдналися десять держав.

У 2017 гостем параду на Єлисейських полях був президент США Дональд Трамп.

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