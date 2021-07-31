У Німеччині перевірять дії місцевої влади перед руйнівною повінню

Влада округу Арвайлер, що став в середині липня одним з епіцентрів руйнівної повені на заході Німеччини, вочевидь, проігнорувала попередження про загрозу виходу води з річок. У ніч на 15 липня місцеві органи влади отримали чіткий сигнал тривоги від відомства з охорони навколишнього середовища федеральної землі Рейнланд-Пфальц, але не вжили своєчасних заходів. Про це у суботу, 31 липня, повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з посиланням на представника відомства.

Згідно з цими даними, вже в другій половині дня 14 липня земельне відомство опублікувало прогнози про значне перевищення рівня води в річці Ар попередньої максимальної позначки в 3,7 метра. Увечері того ж дня відомство розіслало електронні листи з попередженням про загрозу. Зокрема, воно попередило близько 21:30 про очікуваний рівень води в Арі до 7 метрів.

Однак влада Арвайлера оголосила про надзвичайну ситуацію та почала евакуацію лише близько 23-ї години, пише видання. При цьому даними функціями опікується окружна адміністрація, заявив FAZ глава МВС Рейнланд-Пфальца Роґер Левенц (Roger Leventz). Він зазначив, що події вечора 14 липня в Арвайлері будуть "детально проаналізовані".

Щонайменше 182 загиблих на заході Німеччини

Своєю чергою експерт з питань надзвичайних ситуацій Франк Розеліб (Frank Roselieb) в інтерв'ю газеті Rhein-Zeitung виступив зі звинуваченнями на адресу ландрату округу Арвайлер. Одним з головних завдань кожного голови окружної адміністрації і бургомістра є організація дій з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків, зазначив він. Експерт назвав "незбагненним" те, що в Арвайлері не було здійснено раннього оповіщення про загрозу повені.

Внаслідок руйнівної повені, що почалася на заході ФРН понад два тижні тому через сильні дощі, загинули не менше 182 людей, з них 135 - в землі Рейнланд-Пфальц і 47 - в Північному Рейні-Вестфалії. 59 людей досі вважаються зниклими безвісти.