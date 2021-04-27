 У НАТО привітали зниження напруженості між Росією та Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Новини

У НАТО привітали зниження напруженості між Росією та Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав зниження напруженості між Росією та Україною, але зауважив, що відстежуватиме розвиток подій.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

НАТО вітає зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі відстежуватиме розвиток подій, заявив у вівторок, 27 квітня, генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, вітаємо це", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, проте наголосив, що НАТО "і далі стежитиме за розвитком подій". "Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил на кордоні з Україною", - сказав Столтенберг.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав оголошення про відведення російських військ від кордону України. При цьому він наголосив, що за словами мають швидко слідувати дії. Втім, на думку Мааса, необхідні й подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі та дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ ФРН закликав вирішувати проблеми через діалог.

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Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах, оскільки всіх цілей досягнуто, поставивши завдання генштабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ з 23 квітня розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації.

Того самого дня український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна вітає заходи з деескалації ситуації на Донбасі. "Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", - написав тоді Зеленський на сторінці у Twitter.

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