У НАТО назвали "безвідповідальним" знищення Росією супутника на орбіті

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг розкритикував знищення Росією на орбіті старого радянського супутника в рамках випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення.

"Це створило велику кількість уламків, які зараз становлять ризик для Міжнародної космічної станції (МКС), а також для китайської космічної станції - тому це був безвідповідальний акт з боку Росії", - заявив генсек НАТО у вівторок, 16 листопада, повідомляє агенція AFP.

Сім фактів з життя астронавтів Чи можуть астронавти напитися? 1975 року Томасу Стаффорду і Діку Слейтону після стиковки на орбіті в рамках місії "Аполлон-Союз" подарували "горілку в тюбиках". Насправді це був жарт - усередині був борщ. На Міжнародній космічній станції (МКС) заборонено вживати алкоголь. Етанол може зіпсувати обладнання. Астронавтам заборонено користуватися, зокрема, бальзамом після гоління, який містить алкоголь.

Сім фактів з життя астронавтів Чи були смертельні випадки на навколоземній орбіті? 1967 року вперше загинув американський астронавт після приблизно 50 миль випробувального польоту. У 1967 і 1971 роках загинули четверо радянських космонавтів. У січні 1986 року на 73-ій секунді польоту вибухнув шатл "Челленджер". Всі семеро астронавтів на борту загинули. Вдруге весь екіпаж шатлу - "Колумбія" - загинув під час входу в атмосферу Землі 2003 року.

Сім фактів з життя астронавтів Як сходити в туалет без гравітації? На фото - космічний туалет, розроблений 2000 року. Щоби триматися на унітазі, треба пристібатися ременями. Модель виявилася не надто зручною. 2018 року NASA витратила 23 мільйони доларів на розробку нового вакуумного туалету. Унітаз починає всмоктувати автоматично, щойно на нього сідаєш. Кал спалюється, а сеча перероблюється на питну воду. Астронавти кажуть: сьогоднішня кава - це й завтрашня кава.

Сім фактів з життя астронавтів Скільки заробляють астронавти? 1969 року, коли стартувала місія "Аполлон 11", Нейл Армстронг мав найвищу зарплатню серед трьох астронавтів - 27401 долар, що в перерахунку на нинішні ціни становить близько 209 тисяч доларів. Нині NASA платить астронавтам від 66 до 160 тисяч доларів, залежно від їхніх академічних досягнень та досвіду.

Сім фактів з життя астронавтів Як космос впливає на тривалість життя? Мікрогравітація є неабияким випробуванням для людського організму. Через вплив невагомості на кровообіг, за час перебування в космосі обсяг крові зменшується приблизно на літр. Зокрема й через це астронавти, як Маркос Понтес (на фото), часто виглядають блідими по поверненні на Землю. Науковці досі не мають усталеної думки про те, які довгострокові наслідки для здоров'я мають подорожі в космос.

Сім фактів з життя астронавтів Чи можливий секс в умовах невагомості? Секс у космосі не такий, як ми уявляємо його на Землі. Ерекція, наприклад, можлива. Але без гравітації уявити собі статевий акт фізично складно. Чи були взагалі такі випадки? Підтвердження тому немає, але цілком імовірно, що таке було. 1992 року Марк Лі і Джен Дейвіс полетіли у космос невдовзі після весілля. Можна сказати, на орбіті вони провели медовий місяць.

Сім фактів з життя астронавтів Як сплять астронавти? У нашому розумінні для сну треба лежати на ліжку. В умовах мікрогравітації це непросто. Тут на допомогу приходить спальний мішок. Його прикріплюють до однієї зі стін спальної кабіни. Ці кабіни є доволі маленькими, тож астронавти не літають уві сні по кораблю, стукаючись об усе поспіль. На фото німецький астронавт Матіас Маурер показує свій спальний мішок напередодні відправлення Crew Dragon-3.

Сім фактів з життя астронавтів Прибуття місії На цьому фото, зробленому з МКС, видно корабель місії Crew Dragon-3, що наближається до станції. На борту - астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн іа Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер. Упродовж шести місяців вони не лише працюватимуть у відкритому космосі, але й спробують виростити рослину без землі або іншого ґрунту. Автор: Чарлі Шілд



За його словами, це випробування демонструє, що "Росія розробляє нову систему озброєння, яка здатна збивати супутники й може знищувати важливий космічний потенціал для базової інфраструктури на Землі, на зразок комунікацій, навігації або раннього попередження щодо запуску ракет".

США і Франція заявляють, що дії Росії загрожуть безпеці астронавтів

Як повідомили в NASA, через дії Росії екіпаж на борту МКС - наразі четверо американців, німець і двоє росіян - були розбуджені і змушені сховатися на своїх пристикованих кораблях. Крім того, як заявили у Космічному командуванні США, внаслідок випробувань Росією протиспутникової ракети DA-ASAT утворилось понад 1500 уламків орбітального сміття. В майбутньому вони можуть розділитись на сотні тисяч більш дрібних фрагментів. "Сміття, утворене російською DA-ASAT, ще довгі роки становитиме загрозу для космічної діяльності, створюючи ризик для супутників та космічних місій, а також змушуючи проводити більше маневрів задля уникнення зіткнень", - сказав глава Космічного командування США Джеймс Дікінсон.

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Більш того, в міністерстві оборони США зазначили, що Росія не попереджала Сполучені Штати про проведення таких випробувань. Держсекретар США Ентоні Блінкен, в свою чергу, закликав "всі відповідальні космічні держави" приєднатися до Вашингтону "в зусиллях щодо напрацювання норм відповідальної поведінки і утриматися від проведення небезпечних і безвідповідальних руйнівних випробувань, підібних до тих, які здійснила Росія".

Як зазначив глава пресслужби Держдепу США Нед Прайс, "небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стійкості космічного простору і ясно показує, що заяви Росії про протидію озброєнню космосу нещирі та лицемірні". За словами Прайса, США разом з союзниками працюватимусть над відповіддю на дії РФ.

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У міністерстві оборони Франції, в свою чергу, назвали Росію "космічним вандалом". "Космос - це спільне благо, яке належить 7,7 мільярду жителів нашої планети. Космічні вандали несуть величезну відповідальність за створення сміття, яке забруднює і наражає на небезпеку наших астронавтів та супутники", - написала очільниця відомства Флоранс Парлі у Twitter.

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Росія заперечує ризики для орбітальних станцій

В міністерстві оборони Росії випробування системи, котра знищила недіючий супутник "Цілина-Д", що перебував на орбіті з 1982 року, назвали "успішними". Як заявив глава відомства Сергій Шойгу, система "ювелірно уразила старий супутник", повідомляє агенція "Інтерфакс".

В той же час міноборони РФ заперечує, що утворені уламки становлять загрозу для орбітальних станцій, космічних апаратів та космічної діяльності. У відомстві заявили, що фрагменти були занесені в каталог російської системи контролю космічного простору і їх будуть супроводжувати доти, доки вони не зникнуть.

Більш того, міністерство оборони РФ звинуватило США у розробці і випробуваннях на орбіті різних ударно-бойових засобів, які відбуваються без попередження. "На цьому фоні міноборони Росії здійснює планову діяльність з укріплення обороноздатності, яка виключатиме можливість раптового заподіяння шкоди безпеці країни в космічній сфері та на землі існуючими і перспективними іноземними космічними засобами", - заявили у відомстві.