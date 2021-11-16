У НАТО назвали "безвідповідальним" знищення Росією супутника на орбіті

В НАТО та США заявляють, що тисячі уламків орбітального сміття, які утворилися у космосі внаслідок знищення Росією свого супутника, загрожують безпеці астронавтів та діючим супутникам.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг розкритикував знищення Росією на орбіті старого радянського супутника в рамках випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення.
"Це створило велику кількість уламків, які зараз становлять ризик для Міжнародної космічної станції (МКС), а також для китайської космічної станції - тому це був безвідповідальний акт з боку Росії", - заявив генсек НАТО у вівторок, 16 листопада, повідомляє агенція AFP.
За його словами, це випробування демонструє, що "Росія розробляє нову систему озброєння, яка здатна збивати супутники й може знищувати важливий космічний потенціал для базової інфраструктури на Землі, на зразок комунікацій, навігації або раннього попередження щодо запуску ракет".
Як повідомили в NASA, через дії Росії екіпаж на борту МКС - наразі четверо американців, німець і двоє росіян - були розбуджені і змушені сховатися на своїх пристикованих кораблях. Крім того, як заявили у Космічному командуванні США, внаслідок випробувань Росією протиспутникової ракети DA-ASAT утворилось понад 1500 уламків орбітального сміття. В майбутньому вони можуть розділитись на сотні тисяч більш дрібних фрагментів. "Сміття, утворене російською DA-ASAT, ще довгі роки становитиме загрозу для космічної діяльності, створюючи ризик для супутників та космічних місій, а також змушуючи проводити більше маневрів задля уникнення зіткнень", - сказав глава Космічного командування США Джеймс Дікінсон.
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Більш того, в міністерстві оборони США зазначили, що Росія не попереджала Сполучені Штати про проведення таких випробувань. Держсекретар США Ентоні Блінкен, в свою чергу, закликав "всі відповідальні космічні держави" приєднатися до Вашингтону "в зусиллях щодо напрацювання норм відповідальної поведінки і утриматися від проведення небезпечних і безвідповідальних руйнівних випробувань, підібних до тих, які здійснила Росія".
Як зазначив глава пресслужби Держдепу США Нед Прайс, "небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стійкості космічного простору і ясно показує, що заяви Росії про протидію озброєнню космосу нещирі та лицемірні". За словами Прайса, США разом з союзниками працюватимусть над відповіддю на дії РФ.
У міністерстві оборони Франції, в свою чергу, назвали Росію "космічним вандалом". "Космос - це спільне благо, яке належить 7,7 мільярду жителів нашої планети. Космічні вандали несуть величезну відповідальність за створення сміття, яке забруднює і наражає на небезпеку наших астронавтів та супутники", - написала очільниця відомства Флоранс Парлі у Twitter.
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В міністерстві оборони Росії випробування системи, котра знищила недіючий супутник "Цілина-Д", що перебував на орбіті з 1982 року, назвали "успішними". Як заявив глава відомства Сергій Шойгу, система "ювелірно уразила старий супутник", повідомляє агенція "Інтерфакс".
В той же час міноборони РФ заперечує, що утворені уламки становлять загрозу для орбітальних станцій, космічних апаратів та космічної діяльності. У відомстві заявили, що фрагменти були занесені в каталог російської системи контролю космічного простору і їх будуть супроводжувати доти, доки вони не зникнуть.
Більш того, міністерство оборони РФ звинуватило США у розробці і випробуваннях на орбіті різних ударно-бойових засобів, які відбуваються без попередження. "На цьому фоні міноборони Росії здійснює планову діяльність з укріплення обороноздатності, яка виключатиме можливість раптового заподіяння шкоди безпеці країни в космічній сфері та на землі існуючими і перспективними іноземними космічними засобами", - заявили у відомстві.