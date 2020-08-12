 У Мінську затримали двох українських громадян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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Новини

У Мінську затримали двох українських громадян

У Мінську затримали двох громадян України. За даними ЗМІ, вони є волонтерами благодійної організації "Восток SOS". Посольство України в Білорусі намагається розшукати, де їх утримують.

Озброєні білоруські силовики в Мінську

Озброєні білоруські силовики в Мінську

У Мінську в середу, 12 серпня, були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, повідомило міністерство внутрішніх справ України в Twitter. Згідно з повідомленням, посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців.

За даними hromadske, обидва затримані є волонтерами благодійної організації "Восток SOS". Рєуцький є також колишнім журналістом hromadske. На кадрах, оприлюднених hromadske, видно, як він знімає затримання білоруськими правоохоронцями людини, яка переходить дорогу. Також оприлюднено і кадри, коли затримують українця. 

Білоруська асоціація журналістів також цього дня повідомила про затримання в Мінську Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі під час акцій протесту, що розпочалися після президентських виборів 9 серпня, затримали дев'ятьох громадян України та побили фотокореспондента-українця. За інформацією посольства України в Білорусі, станом на ранок 12 серпня було відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів, а після надання допомоги виписано, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна". 

За даними МЗС України, українське посольство в Білорусі також отримало повідомлення про затримання в місті Вітебську дев'ятьох громадян України у зв'язку з "адміністративними правопорушеннями". "За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначених громадян України було звільнено з-під варти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Білорусі вже четверту добу поспіль відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,9 відсотка. Під час акцій протесту одна людина загинула, понад 200 осіб госпіталізовано. МВС Білорусі повідомило про затримання понад 3000 осіб у ніч на 10 серпня і більше ніж 2000 - у ніч на 11 серпня. На акціях протесту в ніч на 12 серпня було затримано більше тисячі осіб.

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