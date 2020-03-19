 Протести в Білорусі: в українців дежавю на події 2014 року | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Протести в Білорусі: в українців дежавю на події 2014 року

Колишні активісти українського Майдану підтримують протестувальників в Білорусі, які не визнають результатів президентських виборів. На них попередньо перемагає чинний президент Олександр Лукашенко.

Акція під посольством Білорусі у Києві

Акція солідарності з білоруськими протестувальниками під посольством Білорусі у Києві

У Києві під посольством Білорусі в Україні у понеділок, 10 серпня, відбулась акція солідарності на підтримку білорусів, які вийшли на площі і майдани у своїй країні, аби відстояти результати свого вибору на чергових президентських виборах. У Києві зібрались кілька десятків українських громадських активістів, політиків, добровольців, які воювали на Сході України, а також білоруських мігрантів. Вони вимагали припинити насильство над протестувальниками в Білорусіта намагалися передати білоруському послу петицію на підтримку демонстрантів у Мінську та інших містах. Однак в посольстві її не прийняли.

Під вечір надійшло повідомлення про затримання на акції в Києві кількох учасників, серед яких і колишнього політв'язня, кримчанина Олександра Кольченка. Повідомляється, що ці люди пошкодили поліцейське авто, котре намагалось під'їхати ближче до мітингарів. Деталі з'ясовуються.

Флешбек в часи Майдану

Між тим щодо самої акції, то її учасники обурені тим, як білоруські правоохоронці поводяться з демонстрантами в містах Білорусі і застосовують до них необґрунтоване насильство. "У мене події в Білорусі викликають болісні флешбеки, коли відбувалася не вибіркова стрілянина гумовими кулями, коли автозак в'їхав у натовп. Усі ці факти незаконного застосування сили потребують негайного розслідування під міжнародним контролем для того, щоб припинити безкарність зі сторони білоруських силовиків", - пояснила DW учасниця акції Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, координаторка громадської ініціативи "Євромайдан-SOS", яка допомагала постраждалим на українському Майдані взимку 2013-2014 років.

Каже про дежавю і адвокатка Євгенія Закревська, яка нині у судових процесах представляє інтереси родичів жертв міліцейського насильства на Майдані. "У мене нічні стріми з БІлорусі викликають подвійне дежавю: флешбеки ночі на 30 листопада на Майдані в Києві з "беркутами" та розитими головами, а тоді ж перед очима були картинки ночі після виборів у Мінську 2010 року - з ОМОНОм та поламаними ногами протестувальників", - написала Закревська на своїй сторінці у Facebook. 

Читайте також: Цінності або стабільність: мінська дилема Києва

За словами Матвійчук, з досвіду подій на Майдані білоруським правозахисникам потрібно якомога швидше підключити до моніторингу ситуації з протестами та порушеннями прав людини міжнародну дорадчу групу Ради Європи. Це потрібно для того, щоб не чекати збору інформації та розслідування пост-фактум, а діяти швидко і злагоджено задля уникнення ще більшого насильства під час протестів, каже Матвійчук. "Це функція стримування і охолодження можливих брутальних порушень була виконана під час Майдану", - наголошує правозахиниця. Вона вважає, що нині українці мають проявити з білорусами солідарність і підтримати їхнє право на чесні вибори, як і білоруси колись підтримували українців на Майдані, а потім відстоювали на Донбасі територіальну цілісність України. Як відомо, одним з перших під час протестів у Києві взимку 2014 року від пострілу загинув білоруський журналіст Михайло Жизневський.

Акція під посольством Білорусі у Києві

Акція під посольством Білорусі у Києві

"Дуже хочеться, щоб у білорусів вийшло"

Тоді під час подій на Майдані постраждав і громадський активіст Павло Сидоренко. Нині він також підтримує суспільні протести в Білорусі, хоча вважає, що саме зараз вони, ймовірно, не матимуть успіху. "У мене дежавю. Дуже хочеться, щоб у білорусів все вийшло, але зважаючи на те, що там немає координації між опозиційними силами та усвідомлення у всьому суспільстві, що дороги назад немає, на жаль, ймовірніше за все Лукашенко владу не віддасть", - припускає Сидоренко, який нині координує ініціативну групу поранених на Майдані.

Він наголошує, що поки білорусам бракує впевненості у своїх діях та самоорганізації та для того, аби чинний президент Олександр Лукашенко поступився владою. "На Майдані був мурашник і кожен робив свою справу, як міг, бо була одна мета і тотальна впевненість, що зміни потрібні: тому хтось стояв на варті, хтось лікував, хтось привозив дрова, хтось захищав затриманих в судах. Це суспільний сплеск, який не можливо штучно організувати. Він або є, або його немає", - так прокоментував Сидоренко заяву Олександра Лукашенка, про те, що до мітингів невдоволених попередніми результатами виборів, на яких він переміг, причетні "ляльководи" з Чехії, Польщі, України та інших країн.

Акція під посольством Білорусі у Києві

Акція під посольством Білорусі у Києві

Трансформації будуть

Протести в Україні 2013 -2014 роках та нинішні демонстрації у Білорусі дійсно схожі, хоча між ними є суттєва різниця. Так вважає білоруська журналістка, кореспондентка в Україні білоруської редакції "Радіо свободи" Олена Литвинова. За її словами, і тоді українці, і зараз білоруси вийшли за свободу вибору, а не за конкретних особистостей чи кандидатів. Разом з тим в Україні активні протести почалися саме з Києва, де на акції виходили десятки тисяч людей, а потім підтягнулися регіони.

Читайте також: Коментар: Осінь диктатора Лукашенка

А в Білорусі, навпаки, масові акції протестів почалися саме з регіонів, і цього фактора білоруська влада не врахувала. Литвинова не виключає два сценарії розвитку подій в Білорусі: або Лукашенку доведеться рахуватися з тим, що люди не хочуть визнавати легітимність виборів і є альтернативна йому думка, або у Білорусі буде знову "закручування гайок". "Дороги назад уже немає. У Лукашенка був шанс зберегти обличчя, відмовитися від переслідування активістів. Тоді не було б такої тотальної недовіри до результатів виборів, як це відбулося зараз. Але 80 відсотків - це занадто Якщо подивитися, скільки людей протестустували, то це точно не 80 відсотків підтримували Лукашенка", - каже журналістка. Вона вірить, що на Білорусь чекають трансформації, але питає саме себе - в який бік?

Тим часом в Україні готуються приймати з Білорусі нову хвилю біженців та жертв політичних репресій.

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


Дивитись відео 08:06

Незмінний президент Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (10.08.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Coronavirus

За покупками для сусіда: як українці допомагають одне одному під час карантину 19.03.2020

Карантин через епідемію коронавірусу, наче Євромайдан чи війна на Донбасі, об'єднує частину українців. Через зупинку транспорту в містах люди допомагають медикам дістатись на роботу та піклуються про літніх сусідів.

Russland l Protest gegen Wahlausschluss von Oppositionskandidaten - Festnahme von Teilnehmer

Як українці реагують на масові протести у Москві 05.08.2019

Масові акції протесту у Москві з вимогами реєстрації незалежних кандидатів на виборах до міськдуми пройшли в Україні майже непоміченими. Чому? Про це - у матеріалі DW.

Halbinsel Krim Explosion in einer Schule

Співчуття із застереженнями: як Україна реагує на трагедію в Керчі 18.10.2018

Співчувати, мовчати або зловтішатися? Масове вбивство у політехнічному коледжі в Керчі показало, як складно Україні реагувати на такі трагедії і не поспішати з висновками.

Реклама

Докладно

Акція під посольством Білорусі у Києві

Протести в Білорусі: в українців дежавю на події 2014 року

Колишні активісти українського Майдану підтримують протестувальників в Білорусі.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  