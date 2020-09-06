 У Мінську вийшли на протест 150 тисяч людей, понад 400 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

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Новини

У Мінську вийшли на протест 150 тисяч людей, понад 400 затриманих

У Мінську в протестному марші взяли участь 150 тисяч людей. Тим часом силовики затримали понад 400 демонстрантів. Протести пройшли і в інших містах Білорусі. У Бресті проти мітингарів застосували водомет.

На вулиці Мінська вийшли до 150 тисяч протестувальників, розповіли спостерігачі

На вулиці Мінська вийшли до 150 тисяч протестувальників, розповіли спостерігачі

На вулиці Мінська в неділю, 13 вересня, вийшли до 150 тисяч протестувальників. Учасники акції протесту йшли з різних районів столиці Білорусі, щоб узяти участь у ході "Марш героїв". Марш був присвячений ув'язненій опозиційній лідерці Марії Колесниковій та іншим учасникам опозиційного руху. Протестувальники кричали "У нас тут сила!" і "Це наше місто!", а також "Іди геть!" та "Свобода!" англійською мовою.

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В цей день влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи.

На вулицях столиці Білорусі перебувала велика кількість силовиків та солдатів. Вони завчасно перекрили площу Незалежності і під'їзні шляхи до неї, а також проїзд до палацу Республіки та сусідні вулиці до площі і палацу.

Силовики перекрили центральні площі Мінська

Силовики перекрили центральні площі Мінська

Попри це, протестувальники сформували колони і рушили до центру міста, до президентського палацу та меморіалу загиблим у Другій світовій війні. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ Білорусі, силовики затримали в Мінську понад 400 людей.

Силовики нападають на мирних учасників протесту у Мінську

Силовики нападають на мирних учасників протесту в Мінську

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Акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка пройшли і в низці інших міст в Білорусі - у Вітебську, Гродні, Бресті та інших містах. У Вітебську силовики напали на мирних демонстрантів та затримали їх. У Бресті силовики застосували водомет проти демонстрантів.

Нагадаємо, з 9 серпня у Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, бо вважає їх сфальсифікованими.

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