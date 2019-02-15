У Мюнхені обговорять нову еру суперництва великих держав

Ситуація навколо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), протистояння Росії і Заходу, архітектура європейської безпеки і обстановка в Сирії - центральні теми дискусій на 55-й Мюнхенській конференції з безпеки, що відкривається в п'ятницю, 15 лютого.

На форумі очікується присутність 35 глав держав і урядів, майже 80 міністрів закордонних справ і оборони, а також близько 600 експертів з політики безпеки, а також представників ділових і наукових кіл. Президент України Петро Порошенко, котрий також відвідає конференцію, 16 лютого візьме участь у панельній дискусії "Безпека у Східній Європі".

Як зазначив керівник конференції Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger), цьогоріч вона стане "найважливішою і найбільшою" за свою понад 50-річну історію.

"Нова ера суперництва Росії, США і Китаю"

У рамках форуму заплановані десятки заходів, виступів і панельних дискусій. Як передає кореспондент DW, в останніх вперше, поряд з членами делегацій РФ і США, візьмуть участь представники КНР.

Цей формат фактично підтверджує слова Ішинґера, який раніше заявив, що "починається нова ера суперництва великих держав між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, що супроводжується певним вакуумом лідерства в тому, що прийнято називати ліберальним міжнародним порядком".

У ході панельних дискусій низку тем буде порушено вперше. Так, одна з них буде присвячена проблемі розробки гіперзвукового зброї.

У Німеччини солідна делегація

Уряд ФРН представлять канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), глава МЗС Гайко Маас (Heiko Maas), віце-канцлер і міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Крім того, в Мюнхен прибудуть міністри оборони і економіки Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), а також міністри охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) і продовольства Юлія Клекнер (Julia Klöckner).

Трампа, Макрона і Лукашенка не буде

Тим часом ряд світових лідерів від участі в форумі відмовилися. Йдеться, зокрема, про президентів США і Франції Дональда Трампа і Еммануеля Макрона, а також про прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також мав узяти участь у дискусії про безпеку в Східній Європі, однак напередодні відкриття Мюнхенської конференції змінив своє рішення.

Форум пройде в Мюнхені в готелі Bayerischer Hof. Мюнхенську конференцію вперше провели в 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).