 У Мюнхені обговорять нову еру суперництва великих держав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

У Мюнхені обговорять нову еру суперництва великих держав

Міжнародна конференція з безпеки, що відкривається у Мюнхені, має стати "найважливішою і найбільшою" за свою історію, каже голова форуму Вольфґанґ Ішинґер.

Емблема 55-ї Мюнхенської конференції з безпеки

Емблема 55-ї Мюнхенської конференції з безпеки

Ситуація навколо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), протистояння Росії і Заходу, архітектура європейської безпеки і обстановка в Сирії - центральні теми дискусій на 55-й Мюнхенській конференції з безпеки, що відкривається в п'ятницю, 15 лютого.

На форумі очікується присутність 35 глав держав і урядів, майже 80 міністрів закордонних справ і оборони, а також близько 600 експертів з політики безпеки, а також представників ділових і наукових кіл. Президент України Петро Порошенко, котрий також відвідає конференцію, 16 лютого візьме участь у панельній дискусії "Безпека у Східній Європі".

Як зазначив керівник конференції Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger), цьогоріч вона стане "найважливішою і найбільшою" за свою понад 50-річну історію.

"Нова ера суперництва Росії, США і Китаю"

У рамках форуму заплановані десятки заходів, виступів і панельних дискусій. Як передає кореспондент DW, в останніх вперше, поряд з членами делегацій РФ і США, візьмуть участь представники КНР.

DW.COM

Про перебіг Мюнхенської конференції з безпеки цьогоріч, крім журналістів, повідомлятимуть ведучі популярних серед молоді каналів відеоплатформи YouTube. (10.02.2019)

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфґанґ Ішинґер розповів в інтерв'ю DW чому цього року на форум не приїде Макрон та як поведуть себе США та РФ. (09.02.2019)

Цей формат фактично підтверджує слова Ішинґера, який раніше заявив, що "починається нова ера суперництва великих держав між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, що супроводжується певним вакуумом лідерства в тому, що прийнято називати ліберальним міжнародним порядком".

У ході панельних дискусій низку тем буде порушено вперше. Так, одна з них буде присвячена проблемі розробки гіперзвукового зброї.

У Німеччини солідна делегація

Уряд ФРН представлять канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), глава МЗС Гайко Маас (Heiko Maas), віце-канцлер і міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Крім того, в Мюнхен прибудуть міністри оборони і економіки Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), а також міністри охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) і продовольства Юлія Клекнер (Julia Klöckner).

Трампа, Макрона і Лукашенка не буде

Тим часом ряд світових лідерів від участі в форумі відмовилися. Йдеться, зокрема, про президентів США і Франції Дональда Трампа і Еммануеля Макрона, а також про прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також мав узяти участь у дискусії про безпеку в Східній Європі, однак напередодні відкриття Мюнхенської конференції змінив своє рішення.

Форум пройде в Мюнхені в готелі Bayerischer Hof. Мюнхенську конференцію вперше провели в 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

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