 У Молдові обирають парламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

У Молдові обирають парламент

Вперше з часів незалежності у Молдові вибори проходять за змішаною системою. Одночасно з парламентськими виборами відбувається консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів.

Вибори у Молдові

Вибори у Молдові

У Молдові в неділю, 24 лютого, розпочалося голосування на виборах до парламенту і консультативний референдум. Голосування буде проходити на 2141-ій виборчій дільниці, 123 з яких розташовані за кордоном.

Вперше від часу здобуття незалежності вибори в Молдові проходять за змішаною виборчою системою. 51-го депутата оберуть в одномандатних округах, а 50 - за партійними списками в національному окрузі. Також уперше на виборах у країні скасований поріг явки та дозволена агітація в день виборів. Право проголосувати мають понад три мільйони громадян країни, утім, значна частина населення - за оцінками місцевих ЗМІ, до одного мільйона - працює за кордоном: як в країнах ЄС, так і в Росії.

У виборах в національному окрузі беруть участь 14 партій і один виборчий блок, серед яких Демократична партія (53 кандидати), правий блок ACUM (55 кандидатів) та  Партія соціалістів (55 кандидатів). Стежитимуть за виборами понад 600 міжнародних і 2,5 тисячі місцевих спостерігачів.

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З чим пов'язана ідея провести в день парламентських виборів референдум і як це рішення може вплинути на рейтинг учасників передвиборних перегонів - у матеріалі DW. (25.01.2019)

Останні опитування свідчать, що опозиційна Соціалістична партія, яка виступає за тісніші зв'язки з Москвою, може показати найкращий результат на виборах, однак не матиме більшості у парламенті. Правлячій Демократичній партії, яку вважають проєвропейською, прогнозують друге місце, блоку ACUM, який виступає за посилення боротьби з корупцією, - третє, повідомляє агентство Reuters.

Одночасно з парламентськими виборами в Молдові відбувається консультативний референдум. Громадяни країни висловляться щодо скорочення числа депутатів парламенту з 101 до 61 і права відкликати депутатів, якщо вони не виконують своїх обов'язків. Утім, консультативний референдум не матиме юридичних наслідків, зазначає агентство "Інтерфакс".

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