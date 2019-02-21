У Молдові обирають парламент

У Молдові в неділю, 24 лютого, розпочалося голосування на виборах до парламенту і консультативний референдум. Голосування буде проходити на 2141-ій виборчій дільниці, 123 з яких розташовані за кордоном.

Вперше від часу здобуття незалежності вибори в Молдові проходять за змішаною виборчою системою. 51-го депутата оберуть в одномандатних округах, а 50 - за партійними списками в національному окрузі. Також уперше на виборах у країні скасований поріг явки та дозволена агітація в день виборів. Право проголосувати мають понад три мільйони громадян країни, утім, значна частина населення - за оцінками місцевих ЗМІ, до одного мільйона - працює за кордоном: як в країнах ЄС, так і в Росії.

У виборах в національному окрузі беруть участь 14 партій і один виборчий блок, серед яких Демократична партія (53 кандидати), правий блок ACUM (55 кандидатів) та Партія соціалістів (55 кандидатів). Стежитимуть за виборами понад 600 міжнародних і 2,5 тисячі місцевих спостерігачів.

Останні опитування свідчать, що опозиційна Соціалістична партія, яка виступає за тісніші зв'язки з Москвою, може показати найкращий результат на виборах, однак не матиме більшості у парламенті. Правлячій Демократичній партії, яку вважають проєвропейською, прогнозують друге місце, блоку ACUM, який виступає за посилення боротьби з корупцією, - третє, повідомляє агентство Reuters.

Одночасно з парламентськими виборами в Молдові відбувається консультативний референдум. Громадяни країни висловляться щодо скорочення числа депутатів парламенту з 101 до 61 і права відкликати депутатів, якщо вони не виконують своїх обов'язків. Утім, консультативний референдум не матиме юридичних наслідків, зазначає агентство "Інтерфакс".