У Малі внаслідок вибуху загинув російський військовий "радник"

У Малі загинув російський військовий "радник" внаслідок підриву закладеного на дорозі вибухового пристрою в центрі охопленої конфліктом провінції Сахель, пише агентство AFP у середу, 20 квітня, із посиланням на військовий документ та місцевих чиновників.

Згідно з документом малійської армії, який опинився у розпорядженні агентства, армійський підрозділ, який супроводжував росіянин, вранці 19 квітня підірвався на саморобному вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Хомборі. У цьому регіоні особливо активними є джихадистські угруповання. Росіянина повітрям доправили до лікарні в місті Севаре, де він помер. Його смерть підтвердив AFP співробітник лікарні, який також повідомив, що чоловік був віком близько 30 років.

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За словами урядовця, який побажав залишитися неназваним, загиблий був бійцем російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Це - перший підтверджений випадок смерті росіянина, який брав участь у військових операціях у цій африканській країні, зазначає агентство.

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MINUSMA розслідує можливі порушення прав людини у Хомборі

Тим часом миротворча місія ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA) висловила занепокоєння повідомленнями про порушення прав людини на щотижневому ринку в Хомборі 19 квітня. Повідомлення стосуються операції малійської армії, яку імовірно супроводжувала "група іноземних військових", написала MINUSMA у Twitter. Місія ООН оголосила про початок розслідування "для перевірки фактів" та плани найближчим часом відвідати місце події, а також закликала малійську владу "пролити світло на ці події".

Малійська хунта заперечує співпрацю з ПВК Вагнера

Малійська військова хунта заперечує присутність у країні найманців ПВК Вагнера. Наприкінці грудня її представники заявили, що в Малі перебувають лише "російські інструктори", запрошені до країни для навчання малійської армії та посилення військового потенціалу національної оборони. Декілька західних країн, у тому числі Німеччина, у спільній заяві 24 грудня засудили розміщення в західноафриканській країні російських бійців ПВК Вагнера.

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