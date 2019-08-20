У Лондоні вважають угоду з ЄС щодо Brexit "неможливою в принципі"

Уряд Великобританії не вірить у можливість укладення нової угоди з Європейським Союзом (ЄС) щодо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, так званого Brexit. Про це у вівторок, 8 жовтня, журналістам британського телеканалу Sky News заявили неназвані джерела в уряді. Згодом інформагенції dpa на Даунінг-стріт підтвердили справжність цієї позиції уряду.

До такого висновку британський уряд нібито підштовхнула телефонна розмова між прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), проведена вранці 8 жовтня. У Лондоні кажуть: під час розмови з'ясувалося, що ЄС зайняв нову позицію стосовно виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Під час розмови Меркель, стверджують на Даунінг-стріт, зокрема вказала на те, що укладення нової угоди стосовно Brexit "украй малоймовірне". Крім того, канцлерка нібито дала зрозуміти, що Великобританія зможе залишити спільноту лише за умови, що Північна Ірландія тривалий час залишатиметься в Європейському митному союзі, кажуть у Лондоні.

"Якщо це - нова, усталена позиція, тоді це означає, що угода неможлива в принципі, не лише зараз, а й взагалі", - цитує телеканал Sky News неназваних представників британського уряду.

Речник уряду ФРН підтвердив факт телефонної розмови між Джонсоном та Меркель, але зазначив, що у Берліні зазвичай не розкривають деталі таких переговорів.

У Лондоні хочуть компромісів, а в ЄС кажуть про "дурну гру"

Тим часом речник британського прем'єр заявив представникам преси, що уряд Великобританії не побачив з боку ЄС готовності до компромісів. За словами представника уряду Джонсона, Лондон волів би, щоб ЄС продемонстрував гнучкішу позицію.

Речник зазначив також, що Борис Джонсон запевнив провідних міністрів в тому, що Лондон і далі прагне укладення угоди, а технічні перемовини з Брюсселем щодо цього тривають. "Прем'єр-міністр і досі прагне угоди, але якщо ми справді хочемо досягти її, то для цього потрібен компроміс з боку ЄС, а цього ми поки що не побачили", - запевнив речник британського уряду, цитує агентсто Reuters.

Раніше цього дня президент Європейської Ради Дональд Туск закинув Лондону "дурнувату гру" щодо Brexit, написавши про це в соціальній мережі Twitter.

Туск наголосив, що така гра ведеться попри те, що йдеться про майбутнє Європи та Великобританії, про безпеку та інтереси людей. "Ви не хочете угоди, не хочете подовження терміну (виходу зі складу ЄС. - Ред.), не хочете відкликання заяви на вихід, quo vadis?" - написав Туск.