У Лондоні вважають угоду з ЄС щодо Brexit "неможливою в принципі"
Після розмови прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у Лондоні заявили, що не бачать готовності до компромісу з боку ЄС. Дональд Туск різко розкритикував Джонсона.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон очікує від ЄС готовності до компромісу, кажуть у Лондоні
Уряд Великобританії не вірить у можливість укладення нової угоди з Європейським Союзом (ЄС) щодо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, так званого Brexit. Про це у вівторок, 8 жовтня, журналістам британського телеканалу Sky News заявили неназвані джерела в уряді. Згодом інформагенції dpa на Даунінг-стріт підтвердили справжність цієї позиції уряду.
До такого висновку британський уряд нібито підштовхнула телефонна розмова між прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), проведена вранці 8 жовтня. У Лондоні кажуть: під час розмови з'ясувалося, що ЄС зайняв нову позицію стосовно виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
Під час розмови Меркель, стверджують на Даунінг-стріт, зокрема вказала на те, що укладення нової угоди стосовно Brexit "украй малоймовірне". Крім того, канцлерка нібито дала зрозуміти, що Великобританія зможе залишити спільноту лише за умови, що Північна Ірландія тривалий час залишатиметься в Європейському митному союзі, кажуть у Лондоні.
"Якщо це - нова, усталена позиція, тоді це означає, що угода неможлива в принципі, не лише зараз, а й взагалі", - цитує телеканал Sky News неназваних представників британського уряду.
Речник уряду ФРН підтвердив факт телефонної розмови між Джонсоном та Меркель, але зазначив, що у Берліні зазвичай не розкривають деталі таких переговорів.
У Лондоні хочуть компромісів, а в ЄС кажуть про "дурну гру"
Тим часом речник британського прем'єр заявив представникам преси, що уряд Великобританії не побачив з боку ЄС готовності до компромісів. За словами представника уряду Джонсона, Лондон волів би, щоб ЄС продемонстрував гнучкішу позицію.
Речник зазначив також, що Борис Джонсон запевнив провідних міністрів в тому, що Лондон і далі прагне укладення угоди, а технічні перемовини з Брюсселем щодо цього тривають. "Прем'єр-міністр і досі прагне угоди, але якщо ми справді хочемо досягти її, то для цього потрібен компроміс з боку ЄС, а цього ми поки що не побачили", - запевнив речник британського уряду, цитує агентсто Reuters.
Раніше цього дня президент Європейської Ради Дональд Туск закинув Лондону "дурнувату гру" щодо Brexit, написавши про це в соціальній мережі Twitter.
Туск наголосив, що така гра ведеться попри те, що йдеться про майбутнє Європи та Великобританії, про безпеку та інтереси людей. "Ви не хочете угоди, не хочете подовження терміну (виходу зі складу ЄС. - Ред.), не хочете відкликання заяви на вихід, quo vadis?" - написав Туск.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
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Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
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А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров