 У Лондоні вважають угоду з ЄС щодо Brexit ″неможливою в принципі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Лондоні вважають угоду з ЄС щодо Brexit "неможливою в принципі"

Після розмови прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у Лондоні заявили, що не бачать готовності до компромісу з боку ЄС. Дональд Туск різко розкритикував Джонсона.

Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон очікує від ЄС готовності до компромісу, кажуть у Лондоні

Уряд Великобританії не вірить у можливість укладення нової угоди з Європейським Союзом (ЄС) щодо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, так званого Brexit. Про це у вівторок, 8 жовтня, журналістам британського телеканалу Sky News заявили неназвані джерела в уряді. Згодом інформагенції dpa на Даунінг-стріт підтвердили справжність цієї позиції уряду.

До такого висновку британський уряд нібито підштовхнула телефонна розмова між прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), проведена вранці 8 жовтня. У Лондоні кажуть: під час розмови з'ясувалося, що ЄС зайняв нову позицію стосовно виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

DW.COM

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодився провести переговори з Борисом Джонсоном щодо пропозицій про внесення змін до угоди про Brexit. Водночас він виділив "проблемні моменти" у пропозиції британського прем'єра. (02.10.2019)

Останні пропозиції Бориса Джонсона щодо заміни режиму backstop альтернативними митними домовленостями не дають підстав для укладання остаточної угоди про Brexit, вважає Єврокомісія. (05.10.2019)

Верховний суд Шотландії вирішив поки не приймати ухвалу, яка б зобов'язала прем'єр-міністра Бориса Джонсона просити про відстрочку Brexit, якщо йому не вдасться узгодити угоду про вихід з ЄС з парламентом. (07.10.2019)

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон знову запевняє, що Великобританія остаточно залишить ЄС до кінця жовтня. (07.10.2019)

Європейському Союзу британський прем'єр-міністр запропонував обирати між його останньою пропозицію щодо нової угоди про Brexit, або готуватися до Brexit без угоди. (02.10.2019)

Під час розмови Меркель, стверджують на Даунінг-стріт, зокрема вказала на те, що укладення нової угоди стосовно Brexit "украй малоймовірне". Крім того, канцлерка нібито дала зрозуміти, що Великобританія зможе залишити спільноту лише за умови, що Північна Ірландія тривалий час залишатиметься в Європейському митному союзі, кажуть у Лондоні.

"Якщо це - нова, усталена позиція, тоді це означає, що угода неможлива в принципі, не лише зараз, а й взагалі", - цитує телеканал Sky News неназваних представників британського уряду.

Речник уряду ФРН підтвердив факт телефонної розмови між Джонсоном та Меркель, але зазначив, що у Берліні зазвичай не розкривають деталі таких переговорів.

У Лондоні хочуть компромісів, а в ЄС кажуть про "дурну гру"

Тим часом речник британського прем'єр заявив представникам преси, що уряд Великобританії не побачив з боку ЄС готовності до компромісів. За словами представника уряду Джонсона, Лондон волів би, щоб ЄС продемонстрував гнучкішу позицію.

Речник зазначив також, що Борис Джонсон запевнив провідних міністрів в тому, що Лондон і далі прагне укладення угоди, а технічні перемовини з Брюсселем щодо цього тривають. "Прем'єр-міністр і досі прагне угоди, але якщо ми справді хочемо досягти її, то для цього потрібен компроміс з боку ЄС, а цього ми поки що не побачили", - запевнив речник британського уряду, цитує агентсто Reuters.

Раніше цього дня президент Європейської Ради Дональд Туск закинув Лондону "дурнувату гру" щодо Brexit, написавши про це в соціальній мережі Twitter.

Туск наголосив, що така гра ведеться попри те, що йдеться про майбутнє Європи та Великобританії, про безпеку та інтереси людей. "Ви не хочете угоди, не хочете подовження терміну (виходу зі складу ЄС. - Ред.), не хочете відкликання заяви на вихід, quo vadis?" - написав Туск.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

Також за темою

Archivbild Boris Johnson

Джонсон закликав Туска переглянути угоду щодо Brexit 20.08.2019

У листі на ім'я президента Європейської Ради Дональда Туска британський прем'єр Борис Джонсон пропонує нові переговори щодо угоди про Brexit, бо деякі пункти нинішньої угоди він вважає "недемократичними".

Merkel empfängt litauens Präsident Nauseda

Меркель запевнила в готовності Берліна до Brexit без угоди 18.08.2019

Попри бажання знайти компроміс щодо Brexit, Меркель зазначила, що в німецькому уряді вже підготувалися до гіршого сценарію. Видання Sunday Times завдяки витоку урядової інформації описало найгірший сценарій.

Symbolbild Brexit

У Брюсселі ухвалили заходи щодо бюджету ЄС у разі "жорсткого" Brexit 09.07.2019

Мета ухвалених Радою ЄС заходів щодо гарантування фінансування бюджету ЄС - згладити наслідки можливого Brexit без угоди, в тому числі й для установ та фермерів Великобританії.

Реклама

Докладно

Боєць курдських сил на півночі Сирії

Коментар: І знову курди крайні

Виводячи війська з півночі Сирії, США зраджують своїх найвідданіших союзників у боротьбі з ІД, пише Матіас фон Гайн.  

Україна і ЄС

Україна і ЄС досягли проміжної стелі у торгових відносинах

Про це в Брюсселі заявив торговий представник України Тарас Качка.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  