У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа

Литовський економіст Гітанас Науседа, за попередніми даними, перемагає в другому турі виборів президента Литви. За даними головної виборчої комісії, оприлюдненими ввечері в неділю, 26 травня, після опрацюваня протоколів з 1521 виборчих округів, Науседа набирає близько 70 відсотків голосів.

За його суперницю, колишню міністерку фінансів Інгріду Шимоніте, проголосували понад 28 відсотків виборців. Шимоніте вже визнала свою поразку, передає агенція новин AFP.

Явка в другому турі виборів становила трохи більше 50 відсотків.

Раніше 55-річний екс-радник президента литовського банку SEB Науседа наголошував, що він не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним доти, доки Росія не виведе свої війська з Криму, анексованого навесні 2014 року, нагадує AP. Під час президентської кампанії Науседа також наголошував на своїй проєвропейській позиції та запевняв, що він є прихильником НАТО.

У першому турі виборів, який відбувся 12 травня, Шимоніте набрала 31,31 відсотка голосів виборців, а Науседа - 30,94 відсотка голосів.

Серед кандидатів у першому турі був чинний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс. Він визнав свою поразку, набравши 19,85 відсотка голосів, і запевнив, що 12 липня піде у відставку.

Президент Литви обирається на 5 років і не більше ніж на два терміни поспіль. З травня 2009 року цю посаду обіймає Даля Грібаускайте.

Литовський президент відповідає за зовнішню та оборонну політику та представляє країну на самітах ЄС. Крім того, до його повноважень належить також призначення деяких міністрів, суддів, голови Національного банку, та головнокомандувача збройних сил, нагадує AFP.