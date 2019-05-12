 У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа

За результатами підрахунку більшості бюлетенів, у другому турі виборів президента Литви економіст Науседа набирає майже 70 відсотків голосів, а екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте - понад 28 відсотків.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Литовський економіст Гітанас Науседа, за попередніми даними, перемагає в другому турі виборів президента Литви. За даними головної виборчої комісії, оприлюдненими ввечері в неділю, 26 травня, після опрацюваня протоколів з 1521 виборчих округів, Науседа набирає близько 70 відсотків голосів.

За його суперницю, колишню міністерку фінансів Інгріду Шимоніте, проголосували понад 28 відсотків виборців. Шимоніте вже визнала свою поразку, передає агенція новин AFP.

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До другого туру виборів президента Литви вийшли екс-глава міністерства фінансів Шимоніте і економіст Науседа, політичні погляди яких близькі. Про підсумки першого туру і двох референдумів - у матеріалі DW. (13.05.2019)

Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон та економіст Гітанас Науседа розділили соті частки відсотка голосів. Прем'єр-міністр Скверняліс визнав поразку і 12 липня залишить свій пост. (13.05.2019)

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Явка в другому турі виборів становила трохи більше 50 відсотків.

Раніше 55-річний екс-радник президента литовського банку SEB Науседа наголошував, що він не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним доти, доки Росія не виведе свої війська з Криму, анексованого навесні 2014 року, нагадує AP. Під час президентської кампанії Науседа також наголошував на своїй проєвропейській позиції та запевняв, що він є прихильником НАТО.

У першому турі виборів, який відбувся 12 травня, Шимоніте набрала 31,31 відсотка голосів виборців, а Науседа - 30,94 відсотка голосів.

Серед кандидатів у першому турі був чинний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс. Він визнав свою поразку, набравши 19,85 відсотка голосів, і запевнив, що 12 липня піде у відставку.

Президент Литви обирається на 5 років і не більше ніж на два терміни поспіль. З травня 2009 року цю посаду обіймає Даля Грібаускайте.

Литовський президент відповідає за зовнішню та оборонну політику та представляє країну на самітах ЄС. Крім того, до його повноважень належить також призначення деяких міністрів, суддів, голови Національного банку, та головнокомандувача збройних сил, нагадує AFP.

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Посилання в інтернеті

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