У Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у вівторок, 24 вересня, оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа, інформує AP. Приводом для такого кроку послужив скандал, що розгорівся через телефонну розмову Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським 25 липня. "Ніхто не стоїть вище закону", - підкреслила представниця Демократичної партії. Вона назвала дзвінок Трампа порушенням його конституційних обов'язків.

Президента США звинувачують у здійсненні тиску на українського колегу під час бесіди. За версією демократів, адміністрація Трампа могла заморозити перерахування військової допомоги, що призначалася в рамках ініціативи з підтримки безпеки України, щоб посилити тиск на Київ. Зокрема, Трамп нібито просив почати в Україні розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який має намір конкурувати з чинним президентом на наступних виборах у листопаді 2020 року, і його сина Хантера.

Низка американських ЗМІ раніше повідомили, що глава держави в розмові з Зеленським неодноразово закликав того посприяти особистому адвокату Трампа Рудольфу Джуліані. За даними видання The New York Times, адвокат Трампа хоче з'ясувати, чи могли поїздки колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів в Україні бути пов'язані з діловими інтересами його родича. Хантер Байден навесні 2014 року ввійшов до ради директорів приватної української нафтогазової компанії Burisma.

Незадовго до заяви Пелосі Джозеф Байден назвав дії Трампа "зловживанням владою", які "підривають національну безпеку" Сполучених Штатів. Сам Трамп, який відкинув звинувачення в чиненні тиску на Зеленського, через кілька днів після скандалу дав дозвіл на публікацію "повної, розсекреченою і невідредагованої стенограми" телефонної розмови. "Ви побачите, що дзвінок був дуже доброзичливим", - зазначив він.

У свою чергу, Зеленський ухильно відреагував на можливу публікацію телефонної розмови з Трампом. "Подивимося", - заявив український президент у вівторок, 24 вересня, у відповідь на запитання американського телеканалу CNN про те, чи хотів би він оприлюднення розмови, що відбулася 25 липня. Зеленський назвав її "приватною та конфіденційною".