 У Конгресі вимагають від адвоката Трампа надати матеріали щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

У Конгресі вимагають від адвоката Трампа надати матеріали щодо України

Три комітети Палати представників направили особистому адвокату Трампа Рудольфу Джуліані запит з вимогою надати Конгресу матеріали стосовно можливого тиску адміністрації Трампа на українську владу.

Дональд Трамп і Рудольф Джуліані

Президент США Дональд Трамп (праворуч) і його особистий адвокат Рудольф Джуліані (фото з архіву)

У рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту президента США Дональда Трампа керівництво трьох комітетів Палати представників направило особистому адвокату Трампа Рудольфу Джуліані офіційний запит з вимогою надати Конгресу матеріали, які стосуються так званого "українського скандалу". В оприлюдненому в понеділок, 30 вересня, на сайті Конгресу запиті наголошується, що матеріали необхідно надати до 15 жовтня.

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Розслідуванням щодо колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена та його сина має займатися влада США, заявив колишній генпрокурор України Юрій Луценко. Він готовий свідчити у США у справі про імпічмент Трампа. (30.09.2019)

Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані назвав розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера "майже незаконним та неетичним". (17.06.2018)

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Дональд Трамп стверджує, що співробітник спецслужб, котрий повідомив деталі його телефонної розмови з Володимиром Зеленським, подав її "спотворено" та "брехливо". (30.09.2019)

Запит підписали керівники комітетів Палати представників з розвідки, із закордонних справ і з нагляду. У комітетах вимагають надати наявні в Джуліані кореспонденцію, записи телефонних розмов, електронні листи та смс-повідомлення, які могли б стосуватися "спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року" в США. У Конгресі хочуть зокрема з'ясувати за допомогою цих документів, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа.

Раніше Джуліані підтвердив у ефірі одного з телеканалів, що прохав українську владу провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який вважається ймовірним суперником Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. Син політика Хантер Байден входив до складу ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Нагадаємо, днями в США було оприлюднено стенограму телефонної розмови президентів США та України. Згодом комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський у відповідь неодноразово заявляли, що жодного тиску не було. Втім, Київ не має наміру оприлюднювати свою версію стенограми розмови двох глав держав.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Посилання в інтернеті

https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/documents/20190930%20-%20Giuliani%20HPSCI%20Subpoena%20Letter.pdf

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

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Коментуючи можливий тиск з боку Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський заявив, що на нього не може тиснути ніхто, крім його шестирічного сина.

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Оприлюднення української версії запису розмови між президентами США та України було би некоректним, зазначив президент Володимир Зеленський. При цьому він повторив, що Дональд Трамп не міг тиснути на українську владу.

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