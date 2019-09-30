У Конгресі вимагають від адвоката Трампа надати матеріали щодо України

У рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту президента США Дональда Трампа керівництво трьох комітетів Палати представників направило особистому адвокату Трампа Рудольфу Джуліані офіційний запит з вимогою надати Конгресу матеріали, які стосуються так званого "українського скандалу". В оприлюдненому в понеділок, 30 вересня, на сайті Конгресу запиті наголошується, що матеріали необхідно надати до 15 жовтня.

Запит підписали керівники комітетів Палати представників з розвідки, із закордонних справ і з нагляду. У комітетах вимагають надати наявні в Джуліані кореспонденцію, записи телефонних розмов, електронні листи та смс-повідомлення, які могли б стосуватися "спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року" в США. У Конгресі хочуть зокрема з'ясувати за допомогою цих документів, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа.

Раніше Джуліані підтвердив у ефірі одного з телеканалів, що прохав українську владу провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який вважається ймовірним суперником Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. Син політика Хантер Байден входив до складу ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Нагадаємо, днями в США було оприлюднено стенограму телефонної розмови президентів США та України. Згодом комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський у відповідь неодноразово заявляли, що жодного тиску не було. Втім, Київ не має наміру оприлюднювати свою версію стенограми розмови двох глав держав.