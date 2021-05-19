У КМДА другий день поспіль тривають обшуки - тепер через ліки для онкохворих

Столичні правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) та в офісних приміщеннях постачальника лікарських засобів. Організовані в п'ятницю, 10 вересня, обшуки проводяться на підставі постанов суду в рамках кримінального провадження за фактом розтрати та привласнення коштів територіальної громади міста Києва, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідство встановило, що департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за результатами проведення процедури закупівлі в листопаді 2020 року підписав договір на постачання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих. У результаті закупівлі зазначених лікарських засобів за штучно завищеними цінами з місцевого бюджету зайво сплачено коштів на суму понад шість мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні прокуратури.

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"Вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам департаменту охорони здоров'я КМДА та постачальнику. Досудове слідство триває", - наголошують слідчі.

Як повідомлялося, напередодні в КМДА також слідчі проводили обшуки в рамках справи про нецільове використання земельної ділянки в центрі міста, що перебувала в комунальній власності.

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Нагадаємо, слідчі не вперше навідуються з обшуками до будівлі КМДА. У травні правоохоронці теж проводили обшуки в Київській міській держадміністрації, а також в комунальних підприємствах міста. Тоді київський міський голова Віталій Кличко казав про тиск на нього.