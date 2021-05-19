 У КМДА правоохоронці знову провели обшуки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

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Новини

У КМДА правоохоронці знову провели обшуки

Обшуки в департаментах КМДА проведено за фактом незаконних оборудок з земельними ділянками в центрі Києва, запевнили в Київській міській прокуратурі.

Будівля КМДА

Будівля Київської міської державної адміністрації (архівне фото)

У департаментах Київської міської державної адміністрації (КМДА) у четвер, 9 вересня, столичні правоохоронці провели обшуки. Обшуки здійснюються у рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживань посадовців департаментів КМДА з земельними ділянками комунальної власності, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що посадовці КМДА, порушуючи вимоги земельного законодавства, умови програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва та укладеного інвестиційного договору, передали в користування суб'єкту господарювання земельні ділянки комунальної власності, що розташовані у центрі Києва поруч з Європейською площею, в позаконкурентний спосіб та за заниженою вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави", - наголошують у прокуратурі.

Для документування протиправної діяльності, а також вилучення документів та інших речових доказів, які мають значення для слідства, правоохоронці здійснюють санкціоновані обшуки в структурних підрозділах КМДА, зокрема в департаменті економіки та інвестицій і департаменті земельних ресурсів.

Близько 150 мільйонів завданих державі збитків

Водночас у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) зазначають, що сума завданих державі збитків становить майже 150 мільйонів гривень. "Перевіряється причетність до оборудки депутатів Київської міської ради. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)", - наголошують у ДБР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, додали в бюро.

Нагадаємо, слідчі не вперше навідуються з обшуками до будівлі КМДА. У травні правоохоронці теж проводили обшуки в Київській міській держадміністрації, а також в комунальних підприємствах міста. Тоді київський міський голова Віталій Кличко казав про тиск на нього.

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