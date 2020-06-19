У Донецькій області відновив роботу КПВВ "Новотроїцьке"

У Донецькій області в понеділок, 22 червня, відновив роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке". Про відновлення роботи цього КПВВ повідомила Державна прикордонна служба України на своєму сайті. Згідно з повідомленням, КПВВ буде здійснювати пропуск громадян з 09:00 до 18:00. Утім, з міркувань безпеки за півгодини до завершення зазначеного часу істотно обмежать допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування.

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Водночас у відомстві попередили, що під час перебування на КПВВ від громадян вимагатимуть дотримання необхідних протиепідемічних норм, зокрема носіння захисних масок та дотримання мінімальної дистанції. Крім того, громадяни, які прибуватимуть з непідконтрольної Києву території, будуть проходити безконтактне вимірювання температури тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Також з території ОРДЛО пропускатимуть лише за умов проходження самоізоляції з використанням додатку "Дій вдома", зазначається на сайті.

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"Станом на 12:00 з тимчасово окупованої території через КПВВ "Новотроїцьке" прибуло 13 осіб, у тому числі двоє випускників шкіл для участі в ЗНО. На тимчасово окуповану територію прослідувало три особи", - йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

Сепаратисти відкрили КВПП зі свого боку

Цього ж дня стало відомо про відкриття проросійськими сепаратистами КВПП "Оленівка", що межує з "Новотроїцьким". Як передає кореспондент інформагентства "Інтерфакс", з боку "ДНР" до 9:00 близько сотні автомобілів зібралися в чергу на виїзд в Україну, перші вже проходили митний контроль. На місці чергує патруль спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Нагадаємо, що з метою запобігання подальшого поширення коронавірусу, з 22 березня рух через лінію розмежування в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) було припинено. З 10 червня було відкрито два КПВВ: "Станиця Луганська" в Луганській області та "Мар'їнка" в Донецькій області.