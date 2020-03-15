На Донбасі з 16 березня обмежують перетин лінії розмежування

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення Операції об’єднаних сил (ООС) з 16 березня вводяться додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування. Про це йдеться в опублікованому в неділю, 15 березня повідомленні пресцентру ООС на сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, з 00.00 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року вводяться додаткові тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "з вказаного часу буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду України території".

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У штабі ООС додали, що "пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень".

Водночас припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній уряду України території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. В зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмежень.

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У штабі ООС просять врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок.

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