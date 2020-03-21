ООС: З 22 березня припиняється рух через лінію розмежування

З опівночі 22 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування людей та транспорту. Про це в суботу, 21 березня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

Пропуск через лінію розмежування припиняється з метою недопущення занесення на підконтрольну українському уряду територію коронавірусної інфекції. Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ здійснюватиметься за раніше встановленим порядком.

Дозвіл на перетин лінії розмежування може бути наданий у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та підтверджуючих документів.

Як повідомлялось, з 16 березня на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення ООС був припинений пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду України території, у тому числі іноземців та осіб без громадянства. З підконтрольної українському уряду території також був припинений пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання, у тому числі іноземців та осіб без громадянства.

За даними міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 21 березня в Україні виявлено 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Від хвороби померли троє людей, один пацієнт одужав та виписаний з лікарні.