 ООС: З 22 березня припиняється рух через лінію розмежування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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ООС: З 22 березня припиняється рух через лінію розмежування

Пропуск через лінію розмежування на Донбасі припиняють для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Перетин буде дозволений лише за наявності критичних життєвих обставин та підтверджуючих документів.

На КПП Гнутове

На КПП "Гнутове"

З опівночі 22 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування людей та транспорту. Про це в суботу, 21 березня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

Пропуск через лінію розмежування припиняється з метою недопущення занесення на підконтрольну українському уряду територію коронавірусної інфекції. Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ здійснюватиметься за раніше встановленим порядком.

Дозвіл на перетин лінії розмежування може бути наданий у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та підтверджуючих документів.

Як повідомлялось, з 16 березня на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення ООС був припинений пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду України території, у тому числі іноземців та осіб без громадянства. З підконтрольної українському уряду території також був припинений пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання, у тому числі іноземців та осіб без громадянства.

За даними міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 21 березня в Україні виявлено 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Від хвороби померли троє людей, один пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

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