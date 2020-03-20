 До запобігання поширенню коронавірусу в Україні залучають 17 тисяч правоохоронців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

До запобігання поширенню коронавірусу в Україні залучають 17 тисяч правоохоронців

Від початку карантинних заходів в Україні поліцейські склали на порушників 923 адміністративні протоколи і розпочали вісім кримінальних проваджень.

Військовослужбовці Національної гвардії під час пандемії

Військовослужбовці Національної гвардії під час пандемії

У суботу, 21 березня, до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території України залучається понад 17 тисяч правоохоронців. Серед них поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії та рятувальники, повідомляє Національна поліція України (НПУ) в соціальній мережі Facebook.

При цьому майже 15 тисяч поліцейських будуть залучені до охорони публічної безпеки та порядку. Організовано 3,6 тисячі автопатрулів і понад дві тисячі піших патрулів.

Також НПУ повідомила, що від початку запроваджених в Україні карантинних заходів поліцейські склали на порушників 923 адміністративні протоколи. Йдеться про порушення правил щодо карантину людей, що вчинили працівники різноманітних підприємств (539), а також керівники торговельних закладів та установ харчування (161). Крім того, протоколи складені на 134 водіїв транспортних засобів та на 67 керівників підприємств і установ.

Окрім того, зазначають у НПУ, слідчі розпочали вісім кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Нагадаємо, в Україні через поширення коронавірусу оголошено режим надзвичайної ситуації в Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.

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