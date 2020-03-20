До запобігання поширенню коронавірусу в Україні залучають 17 тисяч правоохоронців

У суботу, 21 березня, до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території України залучається понад 17 тисяч правоохоронців. Серед них поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії та рятувальники, повідомляє Національна поліція України (НПУ) в соціальній мережі Facebook.

При цьому майже 15 тисяч поліцейських будуть залучені до охорони публічної безпеки та порядку. Організовано 3,6 тисячі автопатрулів і понад дві тисячі піших патрулів.

Також НПУ повідомила, що від початку запроваджених в Україні карантинних заходів поліцейські склали на порушників 923 адміністративні протоколи. Йдеться про порушення правил щодо карантину людей, що вчинили працівники різноманітних підприємств (539), а також керівники торговельних закладів та установ харчування (161). Крім того, протоколи складені на 134 водіїв транспортних засобів та на 67 керівників підприємств і установ.

Окрім того, зазначають у НПУ, слідчі розпочали вісім кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Нагадаємо, в Україні через поширення коронавірусу оголошено режим надзвичайної ситуації в Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.