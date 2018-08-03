У Данії розслідують схему відмивання грошей через банки Східної Європи

Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії у тривалому розслідуванні щодо відмивання 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії. Прокурор у справах тяжких економічних та міжнародних злочинів країни Мортен Нільс Якобсен заявив напередодні, що щодо Danske Bank вже довгий час триває відповідне розслідування. У банку заявили про "хороший і конструктивний діалог" з відомством Якобсена.

Danske Bank перебував у центрі скандалу з відмиванням грошей на загальну суму 3,9 мільярди доларів, однак здобуті газетою Berlingske банківські виписки 20 різних компаній згодом показали, що йдеться про значно більшу суму - 8,3 мільярди доларів. Компанії, виписки яких дістала газета, були пов'язані з міжнародною корупційною схемою, викритою російським адвокатом Сергієм Магнітським, який помер у російській тюрмі в 2009 році.

Колишній клієнт Магнітського, глава інвестиційного фонду Hermitage Capital Білл Браудер, якого видворили з Росії за викриття корупції в найбільших російських державних компаніях, повідомив, що у Danske Bank відмивалися гроші після того, як вони проходили через "складну мережу фіктивних компаній і банків для відмивання грошей" у Молдові, Естонії, Латвії, Литві та Україні.

Минулого року Danske Bank визнав, що контроль за роботою естонського відділення був недостатнім, та заявив, що почав власне внутрішнє розслідування.