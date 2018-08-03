 У Данії розслідують схему відмивання грошей через банки Східної Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

У Данії розслідують схему відмивання грошей через банки Східної Європи

Danske Bank співпрацює зі слідством у справі про відмивання грошей через його естонську "дочку". Перед потраплянням на рахунки гроші проходили через заплутану схему східноєвропейських, в тому числі українських, банків.

У Данії триває розслідування щодо Danske Bank

У Данії триває розслідування щодо Danske Bank

Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії у тривалому розслідуванні щодо відмивання 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії. Прокурор у справах тяжких економічних та міжнародних злочинів країни Мортен Нільс Якобсен заявив напередодні, що щодо Danske Bank вже довгий час триває відповідне розслідування. У банку заявили про "хороший і конструктивний діалог" з відомством Якобсена.

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Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків. (07.08.2018)

Ухвалений закон дозволяє забороняти в'їзд до Латвії іноземцям, причетним до корупції, відмивання грошей або порушення прав людини. Депутати Сейму закликали парламенти країн ЄС ухвалити аналогічні рішення. (08.02.2018)

Danske Bank перебував у центрі скандалу з відмиванням грошей на загальну суму 3,9 мільярди доларів, однак здобуті газетою Berlingske банківські виписки 20 різних компаній згодом показали, що йдеться про значно більшу суму - 8,3 мільярди доларів. Компанії, виписки яких дістала газета, були пов'язані з міжнародною корупційною схемою, викритою російським адвокатом Сергієм Магнітським, який помер у російській тюрмі в 2009 році.

Колишній клієнт Магнітського, глава інвестиційного фонду Hermitage Capital Білл Браудер, якого видворили з Росії за викриття корупції в найбільших російських державних компаніях, повідомив, що у Danske Bank відмивалися гроші після того, як вони проходили через "складну мережу фіктивних компаній і банків для відмивання грошей" у Молдові, Естонії, Латвії, Литві та Україні.

Минулого року Danske Bank визнав, що контроль за роботою естонського відділення був недостатнім, та заявив, що почав власне внутрішнє розслідування.

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