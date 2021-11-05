У Глазго тисячі кліматичних активістів вийшли на протест

Учасники та прихильники міжнародного руху школярів і студентів на захист клімату Fridays for Future вийшли в п'ятницю, 5 листопада, на вулиці шотландського міста Глазго, де нині проходить кліматична конференція ООН (COP26). Активісти виступають проти бездіяльності світових лідерів у боротьбі зі зміною клімату. За даними DW, на акції зібралось близько 10 000 людей, серед яких, окрім підлітків, є діти з батьками та люди похилого віку.

До протестувальників приєдналася також шведська активістка Грета Тунберг, яка закликала до громадського тиску, без якого, на її думку, конференція COP26 не матиме результату.

За даними організаторів заходу, акція протесту триватиме два дні, і 6 листопада очікується до 50 000 демонстрантів. "Це наше майбутнє. Наше майбутнє обговорюється, а нас не запрошують за стіл'', - цитує агенція AP 20-річну студенту Бостонського коледжу Юлію Хорчос, яка бере участь в акції протесту.

Кліматична конференції ООН

Кліматична конференція ООН (COP26) в шотландському Глазго розпочалася в неділю, 31 жовтня. На порядку денному заходу - вироблення спільної політики для стримування глобального потепління.

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1-2 листопада на саміт в рамках конференції з'їхалися більше сотні світових лідерів. Під час засідань на найвищому рівні понад 100 країн приєдналися до плану, який ставить за мету зупинити знищення лісів до 2030 року. Також понад 100 країн приєдналися до ініціативи ЄС та США щодо скорочення на 30 відсотків порівняно з рівнем 2020 року викидів метану, які є однією з основних причин зміни клімату. Основними джерелами викидів метану є негерметична нафтогазова інфраструктура, старі вугільні шахти, сільське господарство та сміттєзвалища.

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Делегати з майже 200 країн у Глазго до 12 листопада продовжують обговорювати шляхи досягнення цілей Паризької угоди - не допустити в 21-му столітті підвищення середньої температури на планеті вище півтора-два градуса Цельсія у порівнянні з доіндустріальним періодом.

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