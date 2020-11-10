У Вірменії затримали лідерів опозиції, які хотіли усунути Пашиняна від влади

Служба національної безпеки Вірменії затримала у четвер, 12 листопада, щонайменше 13 лідерів опозиційних партій у країні. Про повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

Спочатку Спеціальна слідча служба Вірменії повідомила про затримання десяти опозиційних лідерів в рамках кримінальної справи щодо організації і проведення масових зібрань у Єревані з порушенням закону. Серед них був лідер партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, функціонери інших політичних сил, зокрема партій "Дашнакцутюн", "Батьківщина", "Національна безпека", "Одна Вірменія" і Республіканської партії, а також керівник телеканалу "Еркір Медіа" Гегам Манукян.

Пізніше представниця "Дашнакцутюн" Ліліт Галстян на брифінгу заявила, що Служба національної безпеки під час обшуку в офісі партії затримала ще трьох опозиціонерів. "Розцінюємо ці дії як політичне переслідування", - зазначила Галстян.

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Опозиція висунула Пашиняну ультиматум

Напередодні, під час мітингу під стінами парламенту Вірменії представники опозиційних партій країни висунули ультиматум прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну. Вони вимагали від лідеру уряду до півночі середи, 11 листопада, піти у відставку, а також провести присвячене цьому питанню парламентське засідання. Представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян зазначив, що, якщо ця вимога не буде виконана, то на наступний день опозиція сама вирішить питання "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".

Однак провести позачергове засідання парламенту щодо відставки Пашиняна не вдалося через відсутність кворуму, адже депутати від правлячої фракції не прийшли на нього. Після цього організатори акції протесту закликали учасників демонстрації розійтися по домівках і чекати розвитку подій.

В уряді Вірменії кажуть, що не віддадуть владу

У відповідь на вимоги опозиції керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Едуард Агаджанян заявив, що уряд Вірменії використає всі передбачені законом заходи, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення угодою про припинення конфлікту в Нагірному Карабасі.

Заворушення і протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада після того, як Пашинян спільно з лідерами РФ і Азербайджану підписав тристоронню заяву про припинення вогню і перекидання миротворців в Нагірний Карабах, а також передачу ряду районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйнято багатьма як капітуляція.