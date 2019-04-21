 У Верховній Раді почали збирати підписи проти Парубія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2019

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Новини

У Верховній Раді почали збирати підписи проти Парубія

Народний депутат Валерій Писаренко почав збір підписів для зняття Андрія Парубія з посади спікера парламенту.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій

Парубій впевнений - юридичних підстав для розпуску Ради немає

Заступник голови депутатської групи "Партія "Відродження", народний депутат Валерій Писаренко розпочав збір підписів з метою зняття з посади чинного голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це Писаренко написав у соцмережі Facebook у вівторок, 23 квітня, опублікувавши на своїй сторінці фотографію проекту відповідної постанови.

"Дорогі друзі, сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади голови Верховної Ради. Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості й безкарності", - зазначив депутат у підписі до опублікованого фото.

Він також окремо підкреслив, що ця ініціатива не означає його співпрацю з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, який переміг на виборах. "Просто настав час", - зазначив Писаренко.

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Коментуючи свою ініціативу інтенет-виданню LIGA.net депутат додав, що зараз "вони" очікують на підписні листи для того, аби розпочати збір підписів. "Але бажаючих підписати вже достатньо", - додав він, так і не уточнивши, про кого саме йдеться.

У своєму інтерв'ю інтеренет-виданню "РБК-Україна", опублікованому 18 квітня, Володимир Зеленський заявив, що його команді було б вигідно розпустити Верховну Раду, але він побоюється, що не встигне цього зробити. Зеленському, за його словами, треба зробити це за шість місяців до наступних парламентських виборів. Тому він пообіцяв діяти "згідно закону".

Того ж дня в ефірі "Суспільного" Парубій зазначив, що виключає достроковий розпуск Верховної Ради. "Президент дійсно може мати право розпустити парламент. Андрій Портнов та інші його товариші вже пишуть йому укази про розпуск парламенту. Це - правовий нігілізм. Немає жодних юридичних підстав, можливо, є політичні", - сказав чинний спікер парламенту.

19 квітня інтернет-видання "Лівий берег" повідомило з посиланням на власні джерела, що Писаренко взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді. Видання також назвало Писаренка "близьким соратником" Андрія Портнова, заступника глави адміністрації екс-президента Віктора Януковича.

Як і Портнова, Писаренка було обрано до Верховної Ради в 2006 році від "Блоку Юлії Тимошенко". Наступного року він знову обирається до парламенту за списком від "Блоку Юлії Тимошенко", в 2010 році вийшов зі складу фракції. Після цього, у 2012 та 2014 роках, його двічі обирали до парламенту в мажоритарному окрузі в Харкові. В останній каденції ВР він приєднався до депутатської групи "Відродження" на чолі з колишнім представником "Партії регіонів" Віталієм Хомутинником.

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