 У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2019

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Новини

У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори

Результати голосування є важливими для процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, запланованого на кінець січня 2020 року.

Табличка, яка показує напрямок до виборчої дільниці у Лондоні, столиці Великобританії

У Великобританії в четвер, 12 грудня, проходять позачергові вибори до Палати громад парламенту. У країні працюють близько 40 тисяч виборчих дільниць, відкритих до 22 години за місцевим часом.

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За кілька тижнів до парламентських виборів британська Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона має 42 відсотки підтримки й на 10 відсотків випереджає опозиційну Лейбористську партію, кажуть соціологи. (22.11.2019)

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Згідно з останніми опитуваннями, Консервативна партія Великобританії, лідером якої є прем'єр-міністр Борис Джонсон, імовірно, зможе отримати більшість у 650-місній Палаті громад. Оглядачі зазначають, що в разі перемоги Джонсон зможе форсувати в парламенті вихід Великобританії з ЄС (Brexit), запланований на 31 січня 2020 року.

Однак у тому випадку, якщо перемогу, всупереч соціологічним прогнозам, здобуде Лейбористська партія Джеремі Корбіна, цілком імовірним є проведення в королівстві другого референдуму щодо Brexit.

Передбачається, що результати виборів стануть відомі у ніч на 13 грудня.

Нагадаємо, прем'єр Джонсон закликав до проведення дострокових виборів, коли стало зрозуміло, що вихід Великобританії з ЄС не відбудеться 31 жовтня 2019 року. Термін зірвався, оскільки парламент у Лондоні виступив проти Brexit без угоди з ЄС, хоча до цього не схвалював досягнуті між Лондоном та Брюсселем домовленості.

Референдум, за результатами якого 51,9 відсотка підданих Великобританії проголосували за Brexit, відбувся у червні 2016 року. Спершу вихід королівства з ЄС був запланований на кінець березня 2019 року. 

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