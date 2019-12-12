У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори

У Великобританії в четвер, 12 грудня, проходять позачергові вибори до Палати громад парламенту. У країні працюють близько 40 тисяч виборчих дільниць, відкритих до 22 години за місцевим часом.

Згідно з останніми опитуваннями, Консервативна партія Великобританії, лідером якої є прем'єр-міністр Борис Джонсон, імовірно, зможе отримати більшість у 650-місній Палаті громад. Оглядачі зазначають, що в разі перемоги Джонсон зможе форсувати в парламенті вихід Великобританії з ЄС (Brexit), запланований на 31 січня 2020 року.

Однак у тому випадку, якщо перемогу, всупереч соціологічним прогнозам, здобуде Лейбористська партія Джеремі Корбіна, цілком імовірним є проведення в королівстві другого референдуму щодо Brexit.

Передбачається, що результати виборів стануть відомі у ніч на 13 грудня.

Нагадаємо, прем'єр Джонсон закликав до проведення дострокових виборів, коли стало зрозуміло, що вихід Великобританії з ЄС не відбудеться 31 жовтня 2019 року. Термін зірвався, оскільки парламент у Лондоні виступив проти Brexit без угоди з ЄС, хоча до цього не схвалював досягнуті між Лондоном та Брюсселем домовленості.

Референдум, за результатами якого 51,9 відсотка підданих Великобританії проголосували за Brexit, відбувся у червні 2016 року. Спершу вихід королівства з ЄС був запланований на кінець березня 2019 року.