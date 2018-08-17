 У Вашингтоні кажуть про чотири країни, які можуть втрутитися у вибори в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

У Вашингтоні кажуть про чотири країни, які можуть втрутитися у вибори в США

У Вашингтоні вважають, що окрім РФ у майбутні вибори в США зацікавлені втручатися Китай, Північна Корея та Іран. Радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон запевнив у кроках, аби запобігти такому втручанню.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у неділю, 19 серпня, вказав на Китай, Північну Корею та Іран як країни, котрі можуть втрутитися у вибори в США у 2018 році, повідомляє інформаційна агенція AFP.

Напередодні президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter,  говорячи про розслідування можливого втручання Москви, що ті, "хто фокусується лише на Росії, мають почати дивитися в іншому напрямі - на Китай".

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Неправдиві свідчення Джорджа Пападопулоса завдали шкоди розслідуванню можливого втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, заявив спецпрокурор Роберт Мюллер. (18.08.2018)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай втручалися у внутрішні справи США. Не виключив він і втручань з боку Північної Кореї. (05.08.2018)

Болтон, коментуючи цей твіт Трампа в інтерв'ю ABC News, зазначив, що ймовірне втручання з боку Китаю, Ірану та КНДР може становити загрозу національній безпеці, і тому США роблять все можливе, аби упередити його. "Всі ці чотири країни, насправді", - зазначив Болтон, не виключаючи і Росію.

Нагадаємо, що на початку серпня спецслужби США повідомили про небезпеку втручання Росії в майбутні вибори до Конгресу Сполучених Штатів у листопаді цього року та президентські вибори 2020 року. Тим часом у країні триває розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

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