У Варшаві десятки тисяч протестували проти посилення заборони абортів

Десятки тисяч жінок та чоловіків у п'ятницю, 30 жовтня, знову вийшли на вулиці Варшави, щоб висловити протест проти планів польського уряду посилити заборону абортів. Учасниці демонстрації несли плакати з написами "Досить!" або "Моє тіло, моє рішення". Акції протесту відбулися також у Кракові, Вроцлаві та інших містах Польщі.

"Ми готові боротися до кінця", - заявила співзасновницю руху "Страйк жінок" Марта Лемпарт. За даними поліції, під час акції було затримано кількох осіб. Організаторам протестів загрожує відповідальність за порушення карантинних обмежень. Через пандемію COVID-19 у Польщі зараз заборонені зібрання за участю понад п'яти осіб.

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Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. Відтоді в країні тривають протести. У Польщі з 1933 року є чинним закон, який забороняє аборти без медичних показань, без загрози життю і здоров'ю матері або серйозної патології плоду до 12-го тижня вагітності. Також вагітність можна переривати, якщо вона настала внаслідок зґвалтування.

Представники правлячої у Польщі партії "Право і справедливість", що має більшість у парламенті, виступають за суттєве обмеження права жінок на аборт, навіть у випадку виявлення у плоду патологій, у тому числі синдрому Дауна. Саме вони і звернулися до Конституційного суду з відповідним зверненням.