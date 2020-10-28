 У Варшаві десятки тисяч протестували проти посилення заборони абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

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Новини

У Варшаві десятки тисяч протестували проти посилення заборони абортів

Десятки тисяч жінок та чоловіків вийшли на вулиці Варшави, щоб висловити протест проти планів уряду посилити заборону абортів.

Учасниця акції протесту проти посилення заборони абортів

Учасниця акції протесту проти посилення заборони абортів

Десятки тисяч жінок та чоловіків у п'ятницю, 30 жовтня, знову вийшли на вулиці Варшави, щоб висловити протест проти планів польського уряду посилити заборону абортів. Учасниці демонстрації несли плакати з написами "Досить!" або "Моє тіло, моє рішення". Акції протесту відбулися також у Кракові, Вроцлаві та інших містах Польщі.

"Ми готові боротися до кінця", - заявила співзасновницю руху "Страйк жінок" Марта Лемпарт. За даними поліції, під час акції було затримано кількох осіб. Організаторам протестів загрожує відповідальність за порушення карантинних обмежень. Через пандемію COVID-19 у Польщі зараз заборонені зібрання за участю понад п'яти осіб.

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Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. Відтоді в країні тривають протести. У Польщі з 1933 року є чинним закон, який забороняє аборти без медичних показань, без загрози життю і здоров'ю матері або серйозної патології плоду до 12-го тижня вагітності. Також вагітність можна переривати, якщо вона настала внаслідок зґвалтування.

Представники правлячої у Польщі партії "Право і справедливість", що має більшість у парламенті, виступають за суттєве обмеження права жінок на аборт, навіть у випадку виявлення у плоду патологій, у тому числі синдрому Дауна. Саме вони і звернулися до Конституційного суду з відповідним зверненням.

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Польські жінки протестують проти заборони абортів (26.10.2020)

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